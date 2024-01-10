Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на чемпионате Европы

Уроженец Санкт-Петербурга Георгий Рештенко, представляющий Чехию, расположился на 13-й строчке (72,74). Выступающий за Германию петербуржец Никита Старостин стал 14-м (71,99). Уроженец Москвы Владимир Самойлов, представляющий Польшу, занял 16-ю строчку (71,05). Выступающий за Финляндию Макар Сунцев, который родился в Перми, стал 18-м (70,40), а представляющий Азербайджан Владимир Литвинцев из Ухты расположился на 20-й строчке (69,72). Выступающий за Армению уроженец Санкт-Петербурга Федор Читипаховян расположился на 21-й позиции (68,51), а представляющий Венгрию тюменец Александр Власенко стал 23-м (65,08).