Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на чемпионате Европы
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа лидирует после короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в литовском Каунасе.
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа лидирует после короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в литовском Каунасе.
Сяо Хим Фа получил за свой прокат 94,13 балла. Второе место занимает швейцарец Лукас Бричги (91,17 балла), третьим идет эстонец Александр Селевко (90,05). Представитель Грузии Ника Эгадзе, тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе, стал десятым, набрав 77 баллов.
Уроженец Санкт-Петербурга Георгий Рештенко, представляющий Чехию, расположился на 13-й строчке (72,74). Выступающий за Германию петербуржец Никита Старостин стал 14-м (71,99). Уроженец Москвы Владимир Самойлов, представляющий Польшу, занял 16-ю строчку (71,05). Выступающий за Финляндию Макар Сунцев, который родился в Перми, стал 18-м (70,40), а представляющий Азербайджан Владимир Литвинцев из Ухты расположился на 20-й строчке (69,72). Выступающий за Армению уроженец Санкт-Петербурга Федор Читипаховян расположился на 21-й позиции (68,51), а представляющий Венгрию тюменец Александр Власенко стал 23-м (65,08).
Произвольную программу мужчины представят в пятницу. Соревновательная часть чемпионата Европы завершится в субботу.
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. Решение действует до особого уведомления.