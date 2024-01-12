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12 января, источник: Спорт РИА Новости

Исполнивший запрещенный элемент фигурист стал двукратным чемпионом Европы

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа завоевал золото на чемпионате Европы, который проходит в литовском Каунасе.

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По сумме двух программ Сяо Хим Фа набрал 276,17 балла (94,13 балла в короткой программе и 182,04 в произвольной). Второе место занял эстонец Александр Селевко (256,99), третьим стал итальянец Маттео Риццо (250,87).

Во время загрузки произошла ошибка.

Сяо Хим Фа второй раз подряд выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию. Также он дважды становился победителем чемпионата Франции.

На чемпионате Европы выступали семеро уроженцев России, которые представляли другие страны. Они заняли следующие позиции:

  • 8. Владимир Самойлов (Польша) — 230,17;
  • 9. Георгий Рештенко (Чехия) — 226,67…
  • 13. Никита Старостин (Германия) — 211,85…
  • 16. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 209,21…
  • 19. Федор Читипаховян (Армения) — 197,44;
  • 20. Макар Сунцев (Финляндия) — 192,75…
  • 23. Александр Власенко (Венгрия) — 183.76.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. Решение действует до особого уведомления.

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