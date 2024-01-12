Исполнивший запрещенный элемент фигурист стал двукратным чемпионом Европы

По сумме двух программ Сяо Хим Фа набрал 276,17 балла (94,13 балла в короткой программе и 182,04 в произвольной). Второе место занял эстонец Александр Селевко (256,99), третьим стал итальянец Маттео Риццо (250,87).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240189&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сяо Хим Фа второй раз подряд выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию. Также он дважды становился победителем чемпионата Франции.

На чемпионате Европы выступали семеро уроженцев России, которые представляли другие страны. Они заняли следующие позиции:

8. Владимир Самойлов (Польша) — 230,17;

9. Георгий Рештенко (Чехия) — 226,67…

13. Никита Старостин (Германия) — 211,85…

16. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 209,21…

19. Федор Читипаховян (Армения) — 197,44;

20. Макар Сунцев (Финляндия) — 192,75…

23. Александр Власенко (Венгрия) — 183.76.