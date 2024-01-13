Полуфабрикаты чемпионов. Почему Дэвис/Смолкин не претендуют на медали

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Тут можно было бы ответить, что первая пара просто лучше исполняла крюки и ровнее выносила ногу в чоктау. Но это, во-первых, не всегда работает на практике, а во-вторых, не очень понятно среднему зрителю. Попробуем разобраться, кто чем берет судейские сердца, помимо авторитета тренерского штаба и флага страны на спортивной куртке.

Шарлин Гиньяр и Марко Фаббри, кажется, были в фигурном катании всегда — и при Пападакис/Сизерон, и при Вертью/Моир, и намного раньше. За много лет вместе они прошли путь от аутсайдеров этапов Гран-при до лидеров чемпионатов Европы и мира. Не обладая выдающимися данными, они, по сути, просто продолжали упрямо и с усердием заниматься любимым делом. И дотерпели — признанные гении и любимцы ушли, очередь освободилась, а Гиньяр/Фаббри оказались готовы ее возглавить. Некоторая провинциальность стиля спустя годы сгладилась обаянием, а техничность благодаря кропотливой работе дошла до выдающегося уровня. В своих не очень модных костюмах под культовую песню Hero они со всей итальянской страстью и напором пронеслись от стартовой до финальной позы. Близко, точно и эмоционально. 86,80 — не личный рекорд, но первое место перед произвольным танцем. Особых вопросов и сомнений не вызывает.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин | Источник: РИА "Новости"

Элисон Рид/Саулюс Амбрулевичус, с 2018 года представляющие Литву, тоже выходили на лед с напором, но совсем другим. Они не были однозначно сильнее других своих соперников в борьбе за бронзовую медаль, но затмили их всех. Все потому, что преисполнились внутреннего огня из-за возможности блеснуть перед домашней публикой и воспользоваться правом домашних стен — иногда такой шанс спортсменам предоставляется единожды в карьере. Этот негласный закон работает так: фигуристы максимально выкладываются со своей выигрышной программой, не допуская грубых ошибок, а им ставят чуть больше баллов, чем дали бы в другой ситуации. 80,73 — уверенное третье место с двухбалльным отрывом от четвертого дуэта. Восторг пары в кисс-энд-крае сложно описать словами.

Лайла Фир/Льюис Гибсон из Великобритании как две заводные фигурки, танцующие под музыку. Они двигаются, как будто у них на ногах вместо коньков джазовые туфли, а в центре «Жальгирис-арены» уложен паркет вместо залитого льда. Возможно, когда-нибудь их вог станет обязательным ритмом танцев на льду, как это случалось с самыми необычными постановками. Пока что добыто 85,2 балла, и возможность завоевать золото благодаря произвольному танцу не потеряна.

В этом ряду Диана Дэвис и Глеб Смолкин, занявшие промежуточное седьмое место с оценкой 76,33 балла, пока мало что могут предложить судьям. Они прибавили в презентации, стараются работать над танцевальностью, определились с костюмами — красное платье Дианы выглядит гораздо эффектнее, чем черное кожаное. Но ни покоряющей скатанности итальянцев, ни собственного стиля британцев, ни даже настроения литовцев, катающихся как в последний раз, у них пока нет. Они пока что чемпионские полуфабрикаты — так же, как и большинство дуэтов десятки, включая чехов Ташлерову/Ташлера, финнов Орихара/Пиринена и других.