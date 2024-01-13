Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Лада
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Авангард
13
Футбол. Зарубежный
15:30
Челси
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Лас-Пальмас
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Торино
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Салернитана
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо М
Торпедо
Футбол. Зарубежный
18:15
Мальорка
Сельта
Футбол. Зарубежный
19:00
Монако
Реймс
Футбол. Зарубежный
20:00
Верона
Эмполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:30
Дармштадт
Боруссия Д
Хоккей. НХЛ
21:00
Вашингтон
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Нэшвилл
36
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Филадельфия
ОТ
34
Футбол. Зарубежный
22:45
Монца
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Гранада
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Ницца
Футбол. Зарубежный
12.01
Севилья
Алавес
23
Футбол. Зарубежный
12.01
Марсель
Страсбур
11
Футбол. Зарубежный
12.01
Бернли
Лутон Таун
11
Все события
Фоторепортажи
15Великий Кайзер
20Петросян — лучшая в России, у Валиевой — бронза
10:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полуфабрикаты чемпионов. Почему Дэвис/Смолкин не претендуют на медали

Результаты ритм-танца чемпионата Европы — очень близкие баллы в первой десятке, особенно с 5-го по 9-е места, — заставляют задуматься: благодаря чему все же побеждают в этой странной дисциплине фигурного катания? Почему после двух зажигательных танцев одни занимают только десятое место, а другие — первое, если визуально и одни, и другие были хороши, а кому-то на арене последние понравились даже больше, чем победители.

Наверх
Источник: Соцсети

Тут можно было бы ответить, что первая пара просто лучше исполняла крюки и ровнее выносила ногу в чоктау. Но это, во-первых, не всегда работает на практике, а во-вторых, не очень понятно среднему зрителю. Попробуем разобраться, кто чем берет судейские сердца, помимо авторитета тренерского штаба и флага страны на спортивной куртке.

Шарлин Гиньяр и Марко Фаббри, кажется, были в фигурном катании всегда — и при Пападакис/Сизерон, и при Вертью/Моир, и намного раньше. За много лет вместе они прошли путь от аутсайдеров этапов Гран-при до лидеров чемпионатов Европы и мира. Не обладая выдающимися данными, они, по сути, просто продолжали упрямо и с усердием заниматься любимым делом. И дотерпели — признанные гении и любимцы ушли, очередь освободилась, а Гиньяр/Фаббри оказались готовы ее возглавить. Некоторая провинциальность стиля спустя годы сгладилась обаянием, а техничность благодаря кропотливой работе дошла до выдающегося уровня. В своих не очень модных костюмах под культовую песню Hero они со всей итальянской страстью и напором пронеслись от стартовой до финальной позы. Близко, точно и эмоционально. 86,80 — не личный рекорд, но первое место перед произвольным танцем. Особых вопросов и сомнений не вызывает.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин | Источник: РИА "Новости"

Элисон Рид/Саулюс Амбрулевичус, с 2018 года представляющие Литву, тоже выходили на лед с напором, но совсем другим. Они не были однозначно сильнее других своих соперников в борьбе за бронзовую медаль, но затмили их всех. Все потому, что преисполнились внутреннего огня из-за возможности блеснуть перед домашней публикой и воспользоваться правом домашних стен — иногда такой шанс спортсменам предоставляется единожды в карьере. Этот негласный закон работает так: фигуристы максимально выкладываются со своей выигрышной программой, не допуская грубых ошибок, а им ставят чуть больше баллов, чем дали бы в другой ситуации. 80,73 — уверенное третье место с двухбалльным отрывом от четвертого дуэта. Восторг пары в кисс-энд-крае сложно описать словами.

Лайла Фир/Льюис Гибсон из Великобритании как две заводные фигурки, танцующие под музыку. Они двигаются, как будто у них на ногах вместо коньков джазовые туфли, а в центре «Жальгирис-арены» уложен паркет вместо залитого льда. Возможно, когда-нибудь их вог станет обязательным ритмом танцев на льду, как это случалось с самыми необычными постановками. Пока что добыто 85,2 балла, и возможность завоевать золото благодаря произвольному танцу не потеряна.

В этом ряду Диана Дэвис и Глеб Смолкин, занявшие промежуточное седьмое место с оценкой 76,33 балла, пока мало что могут предложить судьям. Они прибавили в презентации, стараются работать над танцевальностью, определились с костюмами — красное платье Дианы выглядит гораздо эффектнее, чем черное кожаное. Но ни покоряющей скатанности итальянцев, ни собственного стиля британцев, ни даже настроения литовцев, катающихся как в последний раз, у них пока нет. Они пока что чемпионские полуфабрикаты — так же, как и большинство дуэтов десятки, включая чехов Ташлерову/Ташлера, финнов Орихара/Пиринена и других.

Так что все, кажется, по делу. Без огромных отрывов и запуска во внеземную орбиту, как это бывало в предыдущие годы, впервые за долгое время в танцах на льду действительно конкурентная среда. С интересом и сохраняющейся интригой ждем произвольного танца.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Лера Кудрявцева ушла от экс-хоккеиста ЦСКА со словами 'алкоголь — зло'
Гуманитарная операция по добыче золота. Как судьи помогают Луне Хендрикс
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь