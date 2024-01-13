Экс-россиянка Губанова стала второй на чемпионате Европы, Хендрикс — первая
Губанова заняла второе место на чемпионате Европы, уступив Хендрикс.
Губанова заняла второе место на чемпионате Европы, уступив Хендрикс.
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Бельгийка Луна Хендрикс завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в литовском Каунасе.
Хендрикс показала первый результат как в короткой, так и в произвольной программе и набрала в сумме 213,25 балла. Второе место заняла выступающая за Грузию уроженка Тольятти Анастасия Губанова (206,52), третьей стала еще одна бельгийка — Нина Пинзарроне (202,29).
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.