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18:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-россиянка Губанова стала второй на чемпионате Европы, Хендрикс — первая

Губанова заняла второе место на чемпионате Европы, уступив Хендрикс.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Бельгийка Луна Хендрикс завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в литовском Каунасе.

Хендрикс показала первый результат как в короткой, так и в произвольной программе и набрала в сумме 213,25 балла. Второе место заняла выступающая за Грузию уроженка Тольятти Анастасия Губанова (206,52), третьей стала еще одна бельгийка — Нина Пинзарроне (202,29).

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.

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