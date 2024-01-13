Дэвис и Смолкин стали восьмыми на чемпионате Европы

В сумме за две программы они набрали 214,38 балла (86,80 балла за ритм-танец + 127,58 балла за произвольный танец). Второе место заняли британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (210,82; 85,20+125,62), третье — представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичус (203,37; 80,73+122,64).

Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) в июне 2023 года оставил в силе отстранение, но постановил изучить пути внедрения решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), в марте 2023 года рекомендовавшего допускать россиян и белорусов к участию в международных стартах в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.