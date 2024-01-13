Дэвис и Смолкин стали восьмыми на чемпионате Европы
Гиньяр и Фаббри стали чемпионами Европы, Дэвис и Смолкин — восьмые.
Гиньяр и Фаббри стали чемпионами Европы, Дэвис и Смолкин — восьмые.
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри стали победителями проходящего в Каунасе чемпионата Европы в танцах на льду.
В сумме за две программы они набрали 214,38 балла (86,80 балла за ритм-танец + 127,58 балла за произвольный танец). Второе место заняли британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (210,82; 85,20+125,62), третье — представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичус (203,37; 80,73+122,64).
Уроженка Москвы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Франция) стали четвертыми (197,17; 78,47+118,70). Сменившие российское спортивное гражданство на грузинское Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли восьмое место (189,46; 76,33+113,13).
Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) в июне 2023 года оставил в силе отстранение, но постановил изучить пути внедрения решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), в марте 2023 года рекомендовавшего допускать россиян и белорусов к участию в международных стартах в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.