Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис
Гранада
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ренн
Ницца
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Монца
Интер
02
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вашингтон
Рейнджерс
32
Хоккей. НХЛ
14.01
Флорида
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
14.01
Виннипег
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
14.01
Детройт
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
14.01
Каролина
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
14.01
Коламбус
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
14.01
Монреаль
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.01
Тампа-Бэй
Анахайм
Хоккей. НХЛ
14.01
Торонто
Колорадо
Футбол. Зарубежный
20:30
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
23
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Реал Сосьедад
21
Футбол. Зарубежный
20:30
Дармштадт
Боруссия Д
03
Футбол. Зарубежный
20:00
Верона
Эмполи
21
Хоккей. НХЛ
14.01
Миннесота
Аризона
Хоккей. НХЛ
14.01
Нэшвилл
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
14.01
Сент-Луис
Бостон
Хоккей. НХЛ
14.01
Чикаго
Даллас
Футбол. Зарубежный
19:00
Монако
Реймс
13
Футбол. Зарубежный
18:15
Мальорка
Сельта
11
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо М
Торпедо
61
Хоккей. НХЛ
14.01
Вегас
Калгари
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Байер
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Хайденхайм
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Унион Б
00
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Вольфсбург
11
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Торино
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Салернитана
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Лас-Пальмас
Вильярреал
30
Футбол. Зарубежный
15:30
Челси
Фулхэм
10
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Лада
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
14.01
Адмирал
Сибирь
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Авангард
13
Все события
Фоторепортажи
12Рождественская победа Андрея Рублева
24«Вечера на хуторе» Татьяны Навки
23:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дэвис и Смолкин стали восьмыми на чемпионате Европы

Гиньяр и Фаббри стали чемпионами Европы, Дэвис и Смолкин — восьмые.

Наверх
Источник: Reuters

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри стали победителями проходящего в Каунасе чемпионата Европы в танцах на льду.

В сумме за две программы они набрали 214,38 балла (86,80 балла за ритм-танец + 127,58 балла за произвольный танец). Второе место заняли британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (210,82; 85,20+125,62), третье — представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичус (203,37; 80,73+122,64).

Уроженка Москвы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Франция) стали четвертыми (197,17; 78,47+118,70). Сменившие российское спортивное гражданство на грузинское Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли восьмое место (189,46; 76,33+113,13).

Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) в июне 2023 года оставил в силе отстранение, но постановил изучить пути внедрения решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), в марте 2023 года рекомендовавшего допускать россиян и белорусов к участию в международных стартах в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Лера Кудрявцева ушла от экс-хоккеиста ЦСКА со словами 'алкоголь — зло'
Гуманитарная операция по добыче золота. Как судьи помогают Луне Хендрикс
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь