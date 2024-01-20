Старт чемпионата России по прыжкам спасли лишь гениальные фигуристы: позорные звуки, жуткий диджей, пустые трибуны

Первый день чемпионата России по прыжкам 2023/2024 оставил довольно смешанные впечатления. Квалификационный этап, как и на дебютном турнире, прошел без зрителей. Динамичные и интригующие моменты затерялись на фоне несовершенств организационной, а также концептуальной частей. Даже доработка регламента не смогла полностью устранить противоречия, выявленные еще в рамках прошлогоднего прыжкового первенства. Давайте обсудим все самое важное и неоднозначное.

В отличие от первого чемпионата России по прыжкам, состоявшегося в декабре 2022-го, организаторы приняли решение никого из заявленных участников не допускать в четвертьфинал личного турнира автоматически, согласно рейтингу, формирующемуся по ходу сезона. Так, наряду с «молодым» большинством, свое место в основной части соревнований отстаивали лидеры сезона — Аделия Петросян, Софья Муравьева, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник и другие. Такое решение, на самом деле, сыграло злую шутку с некоторыми титулованными членами нашей сборной: нельзя назвать безошибочными выступления Муравьевой, Дикиджи, Семененко, Кондратюка, но они отобрались и получили шанс реабилитироваться уже сегодня. Однако такой возможности лишены, например, Дмитрий Алиев и Александр Самарин, которые провалили свои попытки и из турнира сразу вылетели. Несмотря на обидный исход, предъявление единых требований ко всем спортсменам повышает объективность соревнования в реалиях субъективности фигурки. Однако невольные вопросы — «Прошла ли эпоха ультра-си? Утекло ли время этих фигуристов?» — все же в голове всплывают и заставляют вспомнить о коротком веке спортсмена. Чемпион Европы Алиев, кстати, понимая, что вылетел, порадовал всех, и себя в том числе, шикарным исполнением сальто!

Дмитрий Алиев | Источник: Sport24

Но вернемся к организационным нюансам. Даже участие хедлайнеров турнира в предварительном этапе не открыло доступ на эту часть соревнований для зрителей, что кому-то может представляться целесообразным, поскольку большая часть участников — это юниоры или даже новисы, которые среднестатистическому болельщику малоизвестны. Но все равно снимать классную «ЦСКА Арену», чтобы она целый день пустовала? Странное решение. Тем более звездных лиц, которыми можно было бы заманить на трибуны любителей фигурки даже в пятницу, было даже сверх необходимого. Собрался весь цвет нашей фигурки, за редким исключением. И спортсмены точно не чувствовали бы себя так сиротливо, как вчера, когда при представлении кланялись пустым креслам, ну и ладно, судьям.

Еще одна боль для многих: в этом году решили отказаться от красочной церемонии жеребьевки с участниками личного и командного турниров, таким образом понизив градус торжественности в сравнении с дебютным прыжковым чемпионатом. А ведь прошлогодняя многим зашла: спортсмены предстали в красивых нарядах перед болельщиками, дарили им подарки. Был крутой вайб!

Раз арена в первый день оказалась пустой, создавать видимость действа было необходимо как-то иначе. По версии режиссеров, по-видимому, для этого не нашлось способа лучше, чем «иллюстрировать» каждое удачное или неудачное приземление соответствующим звуковым сопровождением: от фанфар и сказочных «дзынь», напоминающих взмах крыльев феи, в случае успеха до свиста разочарованной толпы, жуткого гонга и других аудиальных воплощений провала. Притом диапазон нелепых, демотивирующих звуков был гораздо шире. Насколько неуместно спекулировать на ошибках спортсменов таким образом рассуждать можно долго… Матвей Ветлугин, например, после выступления в социальных сетях прокомментировал такой «интерактив» от организаторов следующим образом: «Хотелось после звука провалиться или уйти». Нам остается лишь выразить надежду на то, что при полных трибунах сегодня и завтра эти позорные, унизительные звуки использоваться не будут.

Матвей Ветлугин | Источник: Sport24

Своеобразным (в негативном плане) был и музыкальный фон на протяжении всего соревновательного дня. Диджей не ограничивал себя композициями одной эпохи, создавая чересчур резкий контраст: «Ту-лу-ла» сменялась хард-роком от Бон Джови, хиты Рианны миксовались с Любэ 90-х. И это еще не самые странные сочетания, которые звучали на льду «ЦСКА Арены» во время квалификации и в сочетании создавали комичный эффект, по неуместности уступающий звукам «неудачи» при падениях, но все же требующий доработки. Кому-то, как, например, Дикиджи выпало катать под композицию электронной музыки без слов, в то время как другим пришлось подстраиваться под отвлекающие ремиксы разнообразных хитов. Возможно, случайный выбор музыки также создавал дополнительное давление на спортсменов, особенно молодых и неопытных, в столь нервной обстановке большого турнира и ответственности.

Остались вопросы и к судейской работе, в первую очередь в связи с отсутствием электронных протоколов с детализированными оценками за элементы. Было зафиксировано как минимум два случая пересмотра итоговых баллов за вид — у Надежды Понтелеенко и Романа Хамзина. Хотя повышение результатов кардинально картину не изменило, речь идет, прежде всего, о корректном функционировании судейской системы и соблюдении этических норм в отношении спортсменов и их тренеров.

Судейские ошибки критиковала даже легендарная Татьяна Анатольевна Тарасова. С ней на комментаторском мостике в первый день прыжкового первенства находился Александр Гришин, который не единожды допускал оговорки относительно регламента турнира. Общие впечатления такой тонкий момент, как комментаторство, тоже подпортил.

Татьяна Тарасова | Источник: Sport24

Тем не менее, не будем фокусироваться лишь на недостатках и вспомним яркие эпизоды первого дня. В частности, в женской части вау-эффект за счет техничности и четкости исполненных элементов смогли создать действующая чемпионка России Аделия Петросян и ее одногруппница Маргарита Базылюк. После столь успешно проведенной квалификации, в которой им удалось приземлить разнообразные четверные с первой попытки, они представляются главными фаворитами на титул. Что касается спортивных пар и мужчин, в основном, многие постарались показать оптимальный результат, но без интриг и разочарований тоже не обошлось. Особенно эпично выглядело безошибочное исполнение секвенций из двух трикселей Арсением Федотовым, Марком Кондратюком, Евгением Семененко и Петром Гуменником. В этом дорогом и обычно не использующимся в соревновательных прокатах каскаде угадывался некий привет Илье Малинину и другим лидерам мировой мужской одиночки. Круто же!

Ожидания от уникального, единственного в своем роде чемпионата пока не оправдываются, но впереди — личный и командный турниры, способные изменить несколько негативное восприятие, сложившееся после первого дня.