Фигуристы Осокина и Грицаенко выиграли чемпионат России по прыжкам в соревнованиях пар

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, выступающие в соревнованиях спортивных пар, стали победителями чемпионата России по прыжкам. Турнир проходит на «ЦСКА-Арене» в Москве.

В финале победители показали результат 28,25 балла. Второе место заняли чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (21,34 балла). Победители Олимпийских игр в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов остановились на стадии полуфинала. Вместе с ними бронзовыми призерами турнира стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.