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17:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

14-летний Федотов выиграл личный турнир на чемпионате России по прыжкам

Арсений Федотов стал победителем личного турнира среди мужчин на чемпионате России по прыжкам.

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Источник: РИА "Новости"

В финале 14-летний фигурист набрал 71,75 балла. Он обошел 19-летнего Ивана Попова (66,61) и 15-летнего Льва Лазарева (52,25).

В финале фигуристы должны были исполнить два сольных прыжка, один каскад или одну комбинацию из не более двух прыжков, один каскад или одну комбинацию из не более пяти прыжков. Сольный прыжок и первый прыжок в одном из каскадов или комбинации должны быть различными прыжками. Для исполнения каждого элемента давалось не более двух попыток и 2 минуты.

Чемпионат России по прыжкам
Мужчины. Личный турнир. Финал

  1. Арсений Федотов — 71,75
  2. Иван Попов — 66,61
  3. Лев Лазарев — 52,25

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