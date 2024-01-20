14-летний Федотов выиграл личный турнир на чемпионате России по прыжкам

В финале фигуристы должны были исполнить два сольных прыжка, один каскад или одну комбинацию из не более двух прыжков, один каскад или одну комбинацию из не более пяти прыжков. Сольный прыжок и первый прыжок в одном из каскадов или комбинации должны быть различными прыжками. Для исполнения каждого элемента давалось не более двух попыток и 2 минуты.