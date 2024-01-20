14-летний Федотов выиграл личный турнир на чемпионате России по прыжкам
Арсений Федотов стал победителем личного турнира среди мужчин на чемпионате России по прыжкам.
Арсений Федотов стал победителем личного турнира среди мужчин на чемпионате России по прыжкам.
В финале 14-летний фигурист набрал 71,75 балла. Он обошел 19-летнего Ивана Попова (66,61) и 15-летнего Льва Лазарева (52,25).
В финале фигуристы должны были исполнить два сольных прыжка, один каскад или одну комбинацию из не более двух прыжков, один каскад или одну комбинацию из не более пяти прыжков. Сольный прыжок и первый прыжок в одном из каскадов или комбинации должны быть различными прыжками. Для исполнения каждого элемента давалось не более двух попыток и 2 минуты.
Чемпионат России по прыжкам
Мужчины. Личный турнир. Финал