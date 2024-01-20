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19:06 (мск), источник: ТАСС

Ученица Тутберидзе фигуристка Базылюк выиграла чемпионат России по прыжкам

Второе место заняла Аделия Петросян, третье — Елена Костылева.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Маргарита Базылюк стала победительницей чемпионата России по прыжкам в женском одиночном зачете. Турнир проходит на «ЦСКА-Арене» в Москве.

В финале Базылюк, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, набрала 70,29 балла. Второе место заняла Аделия Петросян (57,89 балла). Третьей стала Елена Костылева (54,69).

Ранее соревнования пар выиграли Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, у мужчин победу одержал Арсений Федотов. В воскресенье пройдет командный турнир.

Чемпионат России по прыжкам проводится во второй раз и завершится 21 января. Впервые соревнования прошли в 2022 году. Тогда личные соревнования проводились только в мужском и женском зачетах.

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