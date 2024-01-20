Сумасшедший юниор из группы Тутберидзе потряс мир на чемпионате по прыжкам. Но к правилам большие вопросы

Во второй день чемпионата России по прыжкам прошел личный турнир. Самый захватывающий вид — это мужское одиночное катание. Год назад неожиданно для всех выиграл Григорий Федоров, о котором далеко не все зрители слышали. В этот раз правила сильно изменились, поэтому на одном четверном лутце не получилось бы выехать. После отбора в квалификации остались 12 спортсменов. В первом раунде одиночники должны исполнить два прыжка и каскад, во втором — прыжок и два каскада, а в финале два прыжка и два каскада.

Чемпион прошлого года Григорий Федоров последним отобрался в основнкую сетку в первый день, став 12-м из 30 участников. Так что ему совсем не повезло сразу же встретиться с Арсением Федотовым. Очевидно, что юниор достаточно легко обошел ученика Светланы Соколовской. Хотя Федоров сделал свои лутцы, но квад-флип подвел.

Самая интересная борьба в первом раунде была между Евгением Семененко и Марком Кондратюком. Они совершенно разные в прыжковом контенте, но по уровню достаточно близки. Так, петербуржец смог выиграть благодаря чистоте и четверному риттбергеру, а Марк отстал всего на балл из-за грязного выезда с четверного лутца. Действующий чемпион России прошел в полуфинал.

Самый неожиданный результат в первом раунде получился в противостоянии Петра Гуменника и Николая Колесникова. Казалось, что в этой битве все решено, только вот Петр не справился с нервами и выбыл. Он упал с четверного лутца, сделал бабочку на сальхове, пытался исправить ситуацию четверным риттбергером, только прыгнул его в недокрут с понижением. Николай же с более легким контентом и одной ошибкой обошел Гуменника.

В полуфинале два юниора Арсений Федотов и Лев Лазарев достаточно уверенно обошли двух взрослых спортсменов — Евгения Семененко и Глеба Лутфуллина. Чемпион России не справился и на сольном четверном риттбергере упал, а каскад тройной аксель — тройной аксель сделал в тройку. С суперстабильным Федоровым не получилось побороться, даже с каскадом из трех трикселей. Глеб начал уверенно, но сольные прыжки закончил падениями, из-за чего уступил юному Лазареву.

Третьим финалистом неожиданно стал Иван Попов. Ему повезло с сеткой, а его соперник во втором раунде быстро устал. Колесников ярко начал с неплохого каскада четверной тулуп — двойной аксель — тройной тулуп и четверного сальхова, а после никак не мог сделать чисто второй каскад.

Чемпионом России по прыжкам стал Арсений Федотов. В финале он исполнил каскад с четверным лутцем, тройным тулупом и тремя дупелями, каскад четверной лутц — тройной тулуп, четверной флип и четверной лутц. В итоге — 71,75 балла за четыре элемента. Контент совершенно феноменальный. Не факт, что за 2 минуты, которые давались на все про все, с подобным справился бы бог квадов Малинин. 14-летний Федотов за победу забирает 1 млн рублей.

Серебро сенсационно досталось подмосковному спортсмену Ивану Попову. Он исполнил каскад четверной сальхов — тройной тулуп и три двойных акселя, четверной тулуп — тройной тулуп и сольные четверные тулуп и сальхов. Всего — 66,61 балла.

Бронза у Льва Лазарева. Ему не хватило выносливости, поэтому после сумасшедшего каскада четверной лутц — тройной тулуп — двойной аксель — двойной аксель — тройной тулуп, случилось падение с четверного лутца, а переделать он не успел. Его результат — 52,25.

Турнир получился ярким на эмоции, были неожиданные повороты. За год регламент сильно изменился, а правила перекроили, чтобы фигуристы показывали разнообразие. Только вот и в этом были сложности. На трибунах зрителям не объясняли какие-то важные моменты, этим занимались только комментаторы в трансляции, причем сами путались. В частности, Александр Гришин был уверен, что Федотову в финале обнулят сольный квад-лутц.

Основная проблема в том, что этот регламент очень странно соблюдался. Во-первых, сами спортсмены не всегда его понимали, поэтому делали по три попытки, вместо двух возможных. Так было у Ивана Попова в полуфинале. Во-вторых, сами правила были прописаны максимально путанно.

Так есть следующее: «Сольный прыжок и первый прыжок в одном из каскадов или комбинации должны быть различными прыжками». И как это понимать? На деле же это обозначает, что спортсмен просто не имеет права сделать четыре одинаковых четверных первым прыжком.

У того же Федотова было три лутца и флип. В соцсетях сразу поднялась буря, фанаты жестко спорили. Ничего не понимали и журналисты. Но куда им, если возникли сложности и у комментатора «Первого»? Явите нам человека, который таким образом написал правила!

Все это вызывает странные ощущения. Турнир достаточно масштабный, кажется, что прописана каждая мелочь, но постоянно вылезали какие-то детали, где видны ошибки, огрехи и неточности. Послевкусие портится… Хочется, чтобы чемпионат России по прыжкам стал традиционным, Надеемся и верим, что количество косяков к следующему турниру уменьшится.