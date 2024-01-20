Ученица Тутберидзе Базылюк впервые исполнила на публике каскад с двумя четверными прыжками

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240272&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Победительница чемпионата России по прыжкам фигуристка Маргарита Базылюк впервые в женском одиночном катании исполнила каскад с двумя четверными прыжками в присутствии зрителей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Базылюк после окончания турнира вне соревновательного зачета исполнила четверной сальхов-ойлер-четверной сальхов. В официальных соревнованиях среди одиночниц никто не делал каскад из двух четверных прыжков.