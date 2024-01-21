Новая звезда Тутберидзе: ей 12 лет, стала известной из-за скандала, затмила Трусову каскадом с двумя четверными

В последние годы уровень конкуренции в женском одиночном катании вырос до запредельных масштабов. Чемпионаты и первенства России невозможно выиграть без четверных прыжков, к этому мы более-менее привыкли. Последней победительницей без ультра-си была Алина Загитова, а с момента ее триумфа прошло более шести лет. Теперь же погоня за квадами вышла на новый уровень — тройных прыжков и каскадов 3−3 не хватает даже в новисах. А на юниорском уровне это вообще обязательный элемент для победы на более-менее важных соревнованиях.

Маргарита Базылюк — новая звездочка из команды Этери Тутберидзе. Ее первым турниром на «взрослой» арене стал чемпионат России по прыжкам, где спортсменка с колоссальным отрывом выиграла личный зачет.

«У меня старшая сестра занималась фигурным катанием, я смотрела на нее и очень просила маму, чтобы меня тоже привели на каток. Ходила в коньках по дому, и она меня отвела (улыбается). Я была очень счастлива!



Сестра старше меня на четыре года. Фигурным катанием она уже, к сожалению, не занимается. Но зато поддерживает меня, радуется моим успехам», — рассказывала Базылюк об интересе к спорту.

Внимательные болельщики услышали про девочку еще три года назад. Правда, не совсем в позитивном ключе — о девочке высказалась мама Елены Костылевой, принципиальной соперницы Маргариты. Обе фигуристки тренировались в «Хрустальном», но конфликт на летних сборах в «Новогорске» Ирина Костылева вынесла в публичное пространство после ухода дочери из группы.

«Ну, а эта история в Новогорске с подлейшей Базылюк и ее йогуртом, от которого она отказалась — это вообще вишенка на торт. И уже здесь явно все шло от Тутберидзе, на Розанова не свалишь, как в прошлом году», — эмоционально писала Ирина в соцсетях.

Ситуация, согласно рассказчице, звучит настолько абсурдно, насколько это возможно: Базылюк попросила подругу взять ей йогурт, а когда Этери Тутберидзе заметила Елену с двумя йогуртами вместо положенного одного, Маргарита не стала подтверждать свою просьбу. Так, невинное детское одолжение привело к отчислению Костылевой из «Хрустального». Верить в это или нет — решайте сами, но мем про «подлейшую Базылюк» и ее йогурт уже вошел в список самых ярких шуток болельщиков.

Со своей стороны Маргарита ситуацию прокомментировала однозначно.

«Я не просила ее принести йогурт. На этом все», — уверенно заявила 12-летняя фигуристка.

Пока мама Лены тщетно пыталась найти дочери самого лучшего тренера на всех московских катках, Маргарита продолжала работать в группе Тутберидзе. В 11 лет девочка освоила четверные сальхов и тулуп, выиграв практически все старты, в которых принимала участие. Конечно, не все складывалось идеально. Тот же Мемориал Жука в начале марта Базылюк завершила с бронзой из-за падений с четверных тулупов. В Йошкар-Оле, кстати, первенствовала Костылева.

На старшей России игра вновь перешла на сторону «Хрустального». В Саранске девочку выводил сам Сергей Дудаков, что наверняка добавило ответственности. Или действительно повлияло присутствие заслуженного тренера России, или попросту к концу сезона Маргарита набрала идеальную форму, но на этом старте Базылюк выступила на порядок круче своих соперниц и уверенно выиграла турнир. 169,80 балла за произвольную — с таким результатом девочка не затерялась бы и на взрослом чемпионате России. За вычетом бонусов, которыми поощряют на некоторых внутренних стартах, ее техническая оценка едва не добралась до сотни — 98,32. Преодолеть гроссмейстерский рубеж Маргарите помешал небольшой недочет на комбинированном вращении. Для сравнения: у Камилы Валиевой на чемпионате России-2023 в Красноярске было 93,27 балла за технику, а Аделия Петросян на победном финале Гран-при показала 96,96 балла.

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Даже в таком юном возрасте можно увидеть в Маргарите настоящий спортивный характер. На первенстве Москвы по младшему возрасту девочка начала с 23-го результата в короткой программе. По меркам детей — полный провал. Однако отрыв существенно сократился после «элементов», где фигуристы отдельно исполняют сольный прыжок, каскад, специальную дорожку шагов и вращение. А бомбическая произвольная поставила заветную золотую точку.

На уровне новисов редко случаются яркие истории. В нашей стране многие фигуристки уверенно владеют тройными прыжками и каскадами 3−3. О каком-то нереально крутом скольжении или выдающейся интерпретации музыки говорить не приходится — все же эти компоненты развиваются значительно позже, когда спортсмены взрослеют. Базылюк пошла по другому пути и довела свою произвольную до трех чистых квадов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/naa2vX-aCqY?si=cMfkyFDesW4Oceo0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С аналогичным набором Маргарита вышла и на юниорский уровень. А дополнительно для короткой программы выучила еще и тройной аксель — правда, по правилам она должна была исполнять прыжок строго в каскаде с тройным тулупом.

Дебют по юниорам получился отличным: две золотых медали на этапах Гран-при России и победа в составе команды Анны Щербаковой на «младшем» Кубке Первого канала, а теперь еще и титул чемпионки страны по прыжкам. Год назад на аналогичном турнире первенствовала Камила Валиева.

«Я хочу прыгать как Саша Трусова, кататься как Алена Косторная, вращаться как Камила Валиева, не нервничать так же, как Аня Щербакова. И быть такой же активной, как Этери Георгиевна (Тутберидзе)», — рассказывала Базылюк в эфире Первого канала.

По части техники Маргарита уже зажигает не по-детски. Впервые в истории девушке покорился сумасшедший каскад из двух четверных прыжков. В рамках соревновательной программы такой элемент смысла не имеет, зато на чемпионате по прыжкам — очень даже к месту.

Если Базылюк не подведет здоровье, то потенциально она может вырасти спортсменкой сильнее, чем олимпийское трио Трусова-Щербакова-Валиева. Лишь бы талантливую фигуристку развивали во всех направлениях, а не только в прыжках.