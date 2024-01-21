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18:27 (мск), источник: Sport24

Команда Дмитрия Козловского стала победителем чемпионата России по прыжкам

Команда чемпиона Европы и призера чемпионата мира в парном катании Дмитрия Козловского стала победителем чемпионата России-2024 по прыжкам.

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Источник: Sport24

«Синие» набрали 382,95 балла. Кроме капитана и его партнерши Александры Бойковой, за команду выступали Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Маргарита Базылюк, Софья Муравьева, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов и Дмитрий Алиев.

Команда во главе с олимпийским чемпионом Александром Галлямовым стала второй с результатом 330,08 балла. В состав «красных» вместе с Галлямовым и его партнершей Анастасией Мишиной входили Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Аделия Петросян, Елена Костылева, Екатерина Кольцова, Арсений Федотов, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник и Елизавета Туктамышева.

Победители получили 5 миллионов рублей, проигравшие — на 2 миллиона меньше.

Ранее одиночные соревнования пар выиграли Осокина и Грицаенко, Федотов стал лучшим среди мужчин, а Базылюк первенствовала в женском турнире.

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