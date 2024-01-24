«Тутберидзе сказала: “Пошли вон отсюда”»: горячие истории мамы фигуристки

«Восстанавливали аксель — вывернули колено»

Читайте также Всех богаче юные ученики Тутберидзе! Сколько заработали фигуристы на прыжковом турнире

— Кажется, прыжковый чемпионат был настоящим звездным часом для Лены? Все увидели, наконец, на что она способна.

— Не то слово. Спасибо большое, что дали Лене поучаствовать. Я просто подошла к нашему методисту и спросила: «А можно Лену попробовать заявить?» Она согласилась. В итоге ее отобрали в список участников, и я очень благодарна федерации. Единственное — организация была немного странная, мы не до конца понимали, что нужно прыгать.

Но всё равно всё получилось, даже несмотря на то, что очень большой у нас был период стартов. Кубок Москвы выиграла, первенство выиграла. Личный турнир у Лены был поздно вечером, в 22:30, а в 8 утра она уже была на «ЦСКА Арене» на тренировке. То есть недосып, моральный перегруз… Но я счастлива, как она показала себя. Она ведь еще не совсем готова физически, не полностью восстановила свои ультра-си. Но мы теперь будем работать над этим. Сейчас уже без спешки. Этим летом мы поторопились, и Лена получила травму. Восстанавливали тройной аксель без удочки, и какой-то сосуд в колене лопнул…

— Тогда писали про повреждение хряща.

— Нет, с хрящом как раз всё нормально. Лена прыгала аксель без удочки — получился недокрут, вывернулось колено. Надуло огромную гематому 5×6 см. А про хрящ — дело в том, что я не слежу за соцсетями Лены, не контролирую ее. Она абсолютно свободный ребенок в этом плане. Единственное — прошу, чтобы она по телефону ни с какими мужчинами не общалась.

В итоге после той травмы она хотела выйти на лед в «Москвиче» уже через три дня. Гематома чуть спала, с коленом стало полегче после физиопроцедур, но я ее остановила. Мало ли, не дай бог, с тем же хрящом что-то случится. Из-за этого мы сперва уехали на 3−4 недели в Россошь, полный покой дали, а в целом летний отпуск у Лены превратился в 1,5 месяца.

За это время гематома рассосалась, и всё прошло. Хотя сезон этот для Лены, конечно, неполноценный получается. Она же в мае прошлого года, перед травмой, уже три ультра-си имела! Четких, 10 из 10 попыток на тренировках. Но мы никуда не торопимся, у Лены всё впереди.

— Полтора месяца простоя в фигурном катании — это же смерть.

— Очень много, да. Раньше был у нее перерыв в три недели после Этери Тутберидзе, когда она в травме была, но чтобы столько… Помню, снимала тогда ее в первый день на льду после отдыха — у нее такие эмоции были, она так радовалась. Нет, для двойных прыжков 1,5 месяца — это нормально, но для четверных — очень тяжело. Она ведь растет, в этом году выросла на четыре сантиметра, прыжки чуть сложнее восстанавливать.

Команда фигуриста Козловского выиграла ЧР по прыжкам 21 фотография 21 фотография 21 фотография

«Вы наглые, бессовестные люди, пошли вон отсюда»

— Вы до сих пор активно участвуете в тренировочном процессе Лены?

— Нет, я ее не тренирую и не участвую. У нее в «Москвиче» есть тренеры. Я вступаю только тогда, когда мы уезжаем из Москвы, например, в Россошь на неделю, а кататься надо. Если тренера свободного в это время там нет, я немного подталкиваю Лену поработать. Детально в технике я ведь не разбираюсь, могу отличить только большой недокрут. Это от насмотренности приходит, когда постоянно от борта всё это смотришь, но для полноценных тренировок этого очень мало.

Поэтому это глупость великая, когда говорят, что я ее тренирую. Морально настраиваю разве что. Ребенок же порой не хочет работать, и это нормально. Задача родителя в этом плане — накормить, обмундировать и настроить, чтобы потом передать тренеру. Этим я и занимаюсь.

— Конфликтная ситуация с «Москвичом» разрешилась?

— Думаю, да. Потому что Лена у них единственная спортсменка, которая отобралась на первенство России. Те спортсменки, в которых очень вкладывалась школа, ничего не показали. У «Москвича» нет шансов — их опять представляет маленькая Леночка Костылева, у которой было часа по два льда и не так много замечаний тренера.

До последней недели ей ничего не давали, но когда поняли, что у них только Лена боеспособная на таком уровне, тут уже надо что-то делать. Школа очень хорошую работу в этот промежуток времени с нами провела, мы очень рады. Надеюсь, так и будет продолжаться хотя бы в ближайший месяц до первенства России.

В прошлом году ведь тоже были трудности, пусть и с меньшим злом в адрес Лены. Просто я раньше таким блогерством не занималась, но когда мы первый раз выходим на лед в «Москвиче», еще никого не знаем, а Лена уже на третьей минуте тренировки стоит в раздевалке… Я сперва подумала, что что-то случилось с ее коньками или формой. А она говорит: «Меня выгнал Игорь Александрович (Лютиков), сказал, что я больше не тренируюсь в “Москвиче”. И я подумала — ну как так, член юниорской сборной всё же, и вот так выставить ее? Я начала бороться.

Когда Тутберидзе нас выгнала в первый раз, я промолчала. Молча взяла коньки и без всяких скандалов ушла. Послала тренер ***** (нафиг) от борта — приняли, уходим, в тот же вечер тренировались у Вадима Раевского.

— Почему тогда не хотели побороться?

— Лена тогда заболела. Потом вышла на первенство в 8 лет с тройным лутцем, боролась с очень сильными девочками — Гордеевой, Рубцовой, Титовой, Дзепкой. Она хорошо себя показала. Помню, мы тогда очень хорошо общались с папой Арсения Федотова. Он тоже отбирался на первенство в восемь лет, но ни лутца, ни флипа у него пока еще не было. И папа Арсения тогда сказал: «Ваша девочка даже круче моего».

Источник: Соцсети

Но это, видимо, очень не понравилось тренерам, потому что они ее не готовили. Пока Лена болела, она дней десять не каталась, на трясущихся ногах была. Естественно, на первенство в таком состоянии ехать нельзя. В итоге Лена с папой поехала немного покататься дополнительно — не в холодную Коммунарку, а в теплый каток в Лефортово. Для девочки после болезни было важно, чтобы на льду было тепло. Ну и так как там очень много тренеров, это всё тут же донесли.

Мы выздоровели, выходим на лед. Я тогда Этери Георгиевне подарок красивый купила, у нее скоро должен был быть день рождения… Не отдали его в итоге, потому что выгнали нас. Еще перед хореографией мимо нас (работавший в группе Тутберидзе тренер Сергей) Розанов проходил, такой злой взгляд кинул — я сразу всё поняла. Началась тренировка, родители сидят у стенки ровно, прижавшись. Потому что все боятся Этери Георгиевну, это правда. Но она правильно делает, слабину давать нельзя, иначе люди начинают наглеть. Она подозвала Лену, 20 минут ее о чем-то спрашивала. Потом подозвала меня и сказала: «Мы с вами на разных планетах. Вы наглые, бессовестные люди, пошли вон отсюда».

— Прямо вот так?

— Да. Нам показали фотографию, где Лена на «удочке» у Раевского. Не скрою, мы подкатывались у него летом, но до Этери Георгиевны. А уже в августе того же года у Лены пропали все прыжки. Всё, с чем пришла Лена в «Хрустальный» — все тройные, дупель, — ушло. Мне пришлось попросить его снова нам подсказать, что делать, потому что та школа замечаний не делала. Ни Розанов, ни Этери Георгиевна ничего не говорили.

— Розанов — вообще фигура странная.

— Ну, с Леной во всяком случае он не занимался абсолютно. Вот Сергей Викторович Дудаков — шикарный тренер, когда не было Розанова и Тутберидзе, он Лену тренировал. Не знаю вообще, зачем Этери Георгиевне нужна была Лена в таком случае… Но, в общем, я сказала тогда, что мы прыгали, прыгаем и будем прыгать. Развернулась и ушла.

А когда мы во второй раз приходили в «Хрустальный», Этери Георгиевна моему мужу сказала: «Твоя жена должна упасть мне в ноги и умолять, чтобы я вас вернула». В холле, при всех родителях! Я так и не поняла, почему. Привела такую девочку!

— Противостояние с Этери Георгиевной для вас теперь принципиальное?

— Никакого противостояния. Я ее очень люблю и уважаю как великого тренера. Я хотела, чтобы Лена у нее тренировалась, переступила через себя, чтобы второй раз к ней прийти. Хотя мы не были виноваты в том, что нас выгнали.

— К критике в Cети как относитесь? Многим не нравятся ваши резкие комментарии.

— Знаете, если речь про ситуацию с йогуртом, то скажу только — Маргарита (Базылюк) заслужила. Она освободила себе дорогу в этой группе, убрав красивую, талантливую, прыгающую девочку. Бог всё видит и расставит всё на свои места.

— Со стороны складывается впечатление, что амбиции в спорте у Лены и у вас серьезные.

— Суть в том, что ни у меня, ни у Лены никаких амбиций в спорте не было. У Лены слабенькое здоровье, мы пришли на каток просто потому, что врач посоветовал, ей полезно дышать холодным воздухом. Она добрый, жизнерадостный ребенок. Главное, чтобы она была здорова.