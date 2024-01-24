Фигуристка упала головой об лед и продолжила программу на турнире в Москве
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Фигуристка Мария Симонова, выступающая в паре с Мартином Бреславским, ударилась головой об лед при падении на соревнованиях в Москве.
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Фигуристка Мария Симонова, выступающая в паре с Мартином Бреславским, ударилась головой об лед при падении на соревнованиях в Москве.
Инцидент произошел в ходе выступления пары в короткой программе среди юниоров на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы. Бреславский не смог удержать партнершу во время поддержки, в результате чего Симонова с высоты упала на правый бок, ударившись также и головой.
Несмотря на болезненное падение, Симонова сумела продолжить выступление. Пара завершила программу, получив за нее 42,51 балла. Фигуристка отсутствовала в комнате ожидания оценок, после выступления ее увели под руки.