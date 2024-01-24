Юную фигуристку госпитализировали прямо с соревнований. Она докатала программу после страшного падения

Если на федеральном уровне в фигурном катании проходят в лучшем случае 10−12 топовых стартов, то в Москве они идут чуть ли не в ежедневном режиме. Из наглядных примеров сторонников такого режима — Елена Костылева, девушка, которая взяла бронзу на чемпионате России по прыжкам, до этого пройдя еще два турнира за восемь дней. На прыжковом чемпионате она два раза очень жестко упала и чудом избежала травм.

Что произошло?

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240308&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Очередной героиней с оттенком безумства стала представительница парного катания Мария Симонова. На турнире на призы президента Федерации фигурного катания Москвы 14-летняя фигуристка упала с поддержки партнера и жестко приземлилась на лед. Судя по видео, падение действительно было жестким — удар об лед пришелся в голову.

Симонова была несколько дезориентирована, но завершила программу, видимо, не понимая последствий. После выступления она не появилась на традиционном для фигуристов просмотре оценок в комнате kiss-and-cry — ее увезли на скорой помощи на обследование.

Что самое удивительное — Маша встала и докатала финальную часть программы, видимо, не чувствуя последствий удара — оставался один из самых простых элементов, дорожка. По результатам короткой программы пара стала пятой из пяти, набрав 42,51 балла. У лидеров, Варвары Медведевой и Павла Астахова, 64,17. Пока еще Симонова/Бреславский числятся в составе участников произвольной программы, но по всей логике должны с нее сняться.

Судя по всему, речи о серьезной травме не идет — Мария в сознании, говорит и даже смеется. Рентген показал, что повреждений нет, рассказала тренер фигуристки Бетина Попова. Это история про необъяснимые алгоритмы массового сознания, когда люди неожиданно начинают интересоваться обычной новостью, но зрелищно снятой. Падений на соревнованиях по фигурному катанию происходит много, но жуткость визуала, видимо, вынудила СМИ освещать событие — когда бы еще о турнире на призы президента ФФКМ сообщили бы федеральные СМИ?

«Матч ТВ» сообщал о потере памяти у фигуристки, но Бетина опровергла эти слухи в комментариях: «У Маши хорошая память, жаль, что телевидение не в курсе».

Кто такая Симонова?

Симонова — одна из перспективных юниорок в парном катании, занимается в группе Сергея Рослякова и Бетины Поповой (группа, в которой также катаются Алена Косторная и Георгий Куница). В этом сезоне она уже брала бронзовую медаль юниорского этапа «Гран-при России» в Красноярске, а в Самаре запомнилась не результатом, а другим — она сняла видео с тараканами в гостинице «Волга», куда поселили юниоров. После этого, вероятно, фигуристке пришлось встретиться с давлением, да и настрой был подпорчен.

Интересна и личность ее партнера. Мартин Бреславский — сын известного украинского и русского хип-хоп-артиста Доминика Джокера, хотя сейчас они почти не общаются.

Остается надеяться, что вопреки всем ударам судьбы и падениям на лед Мария сможет восстановиться. Она вряд ли примет участие в скором первенстве России в Саранске 8—10 февраля — в зачете «Гран-при» пара стала 15-й при 12 допускаемых участниках. Но в фигурном катании часты снятия — поэтому все возможно.