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26 января, источник: Спорт РИА Новости

Россия не примет этап Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Россия не примет этап международного Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2024/25, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

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Источник: Спорт РИА Новости

Решение было принято советом ISU. Впервые с 2018 года финский этап Гран-при пройдет в Хельсинки. Финал соревнований пройдет во французском Орлеане 5—8 декабря. Место проведение других этапов будет определено позднее. Полностью расписание турнира выглядит следующим образом:

  • Skate America (США) — 18—20 октября 2024 года;
  • Skate Canada — 25—27 октября;
  • Гран-при Франции — 1—3 ноября;
  • NHK Trophy (Япония) — 8—10 ноября;
  • Гран-при Хельсинки — 15—17 ноября;
  • Cup of China (Китай) — 22—24 ноября;
  • Финал Гран-при — 5—8 декабря.

Российские и белорусские фигуристы отстранены ISU от участия в международных турнирах c марта 2022 года. Совет ISU в июне оставил в силе данное отстранение, но постановил изучить пути внедрения решения исполкома Международного олимпийского комитета, который в марте 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

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