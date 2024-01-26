Россия не примет этап Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Россия не примет этап международного Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2024/25, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Россия не примет этап международного Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2024/25, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Решение было принято советом ISU. Впервые с 2018 года финский этап Гран-при пройдет в Хельсинки. Финал соревнований пройдет во французском Орлеане
Российские и белорусские фигуристы отстранены ISU от участия в международных турнирах c марта 2022 года. Совет ISU в июне оставил в силе данное отстранение, но постановил изучить пути внедрения решения исполкома Международного олимпийского комитета, который в марте 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.