Россия не примет этап Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне

Решение было принято советом ISU. Впервые с 2018 года финский этап Гран-при пройдет в Хельсинки. Финал соревнований пройдет во французском Орлеане 5—8 декабря . Место проведение других этапов будет определено позднее. Полностью расписание турнира выглядит следующим образом:

Российские и белорусские фигуристы отстранены ISU от участия в международных турнирах c марта 2022 года. Совет ISU в июне оставил в силе данное отстранение, но постановил изучить пути внедрения решения исполкома Международного олимпийского комитета, который в марте 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.