СМИ назвали дату вынесения решения по допинговому делу Валиевой

«По моей информации долгожданное решение CAS по делу Камилы Валиевой будет вынесено в понедельник (29 января) — почти через два года после командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», — написала Бреннан.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, где сборная России с Валиевой в составе одержала победу. Из-за разбирательств по данному вопросу Международный союз конькобежцев (ISU) еще не утвердил результаты командного турнира.