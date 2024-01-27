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00:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ назвали дату вынесения решения по допинговому делу Валиевой

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынесет вердикт по делу российской фигуристки Камилы Валиевой 29 января, сообщает журналист USA Today Кристин Бреннан в своем аккаунте в соцсети X.

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Источник: Спорт РИА Новости

«По моей информации долгожданное решение CAS по делу Камилы Валиевой будет вынесено в понедельник (29 января) — почти через два года после командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», — написала Бреннан.

Ранее сообщалось, что CAS намерен обнародовать решение по делу до 12 февраля.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, где сборная России с Валиевой в составе одержала победу. Из-за разбирательств по данному вопросу Международный союз конькобежцев (ISU) еще не утвердил результаты командного турнира.

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