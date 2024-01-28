Русских фигуристов обокрали на чемпионате Америки. Они показали шоу, но им плюнули в душу

Американцы в мировом фигурном катании почти во всех видах находятся в числе лидеров. Только в парном катании сейчас у них не такая сильная команда, как раньше. В том числе это очень заметно на национальном чемпионате — уровень средний, но есть перспективные дуэты. К сожалению, никто не показал два чистых проката.

После первого дня соревнований лидировали Эмили Чен и Спенсер Хау. Фигуристы вернулись после перерыва из-за травмы партнера и целенаправленно готовились именно к этому турниру, были готовы взять титул. В короткой программе у них была одна небольшая ошибка — выезд с выброса в степ-аут. Относительно других дуэтов они выступили хорошо и качественно. В итоге Чен/Хау решили сняться с произвольной программы, так как решили, что пока не готовы показать свой максимум.

Брат и сестра Мария и Иван Моховы пока не показывают хороших результатов. На чемпионате Америки они финишировали на девятом месте с 139,82 балла за два проката. Было достаточно много серьезных и мелких ошибок, почти все элементы уходили на пересмотр. Больше всего пострадали сольные прыжки и выбросы — падения и недокруты были везде. Фигуристы с 2020 года выступают на взрослом уровне, но пока им сложно пробиться выше десятки.

Кейти Макбит и Даниил Паркман остановились на пятом месте. Фигуристы катаются вместе первый сезон, но уже показали неплохой результат. В короткой программе они выступили чисто и без проблем, но подвела произвольная. Два падения у партнерши: с тройного тулупа в недокрут с понижением и с тройного флипа. Партнер же справился с обеими программами, видна хорошая школа. Это не удивительно, ведь спортсмен родился во Владимире и начал свою карьеру в России. В итоге за два проката Макбит/Паркман получили 172,81 балла.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/D8ItabK5y0s?si=C5tl7tk5C7wMeDJq" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Валентина Плазас и Максимилиано Фернандес выиграли бронзу чемпионата Америки. Этот дуэт показывает очень крутые парные элементы: сложные поддержки и технически верные подкруты, но есть большие проблемы с прыжками. В короткой тройной тулуп был с ошибкой у обоих партнеров, а в произвольной Валентина коснулась льда рукой на выезде с этого элемента. Им ставят интересные постановки, много фишек, граничащих с акробатикой, только вот пока это не собирается в общую картину из-за многочисленных неточностей. 181,03 балла — их результат на этом турнире.

Неожиданно Алиса Ефимова и Миша Митрофанов заняли второе место, совсем близко подобравшись к золоту чемпионата Америки. Алиса в очередной раз сменила спортивное гражданство, и только летом ребята встали в пару, тем не менее уже выглядят скатанными. Видны профессионализм и школа. Единственная грубая ошибка за весь старт — это падение с тройного выброса-риттбергера в короткой. Произвольную же ребята выиграли, были небольшие неточности на выездах, недокрут на тройном тулупе, но во второй день соревнований объективно именно Ефимова/Митрофанов были лучшими. За два проката они получили 186,91 балла.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sXi7LhNvYg4?si=q50Ef1Qp4WulpVtm" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Золото у дуэта Элли Кам и Денни О’Ши. Произошла достаточно занимательная ситуация, так как в короткой программе партнерша упала с выброса, но на оценки это не сильно повлияло. Такая же история и в произвольной: случилось два падения с выбросов и с тройного тулупа. Их просто спасли судьи, которые поставили достаточно высокие компоненты и надбавки за элементы без ошибок. Как можно выигрывать с тремя падениями? Если вы до сегодняшнего дня не знали, теперь есть возможность спросить у Элли и Денни. Да, у этой пары больше совместного опыта, поэтому им простили такие грубые промахи. Но на международной арене показывать такой позор? Даже с мощной федерацией Кам и О’Оши там будут статистами. А в Коламбусе они набрали 187,76 балла и забрали титул.

Элли Кам / Денни О ‘Шей | Источник: Reuters

Очевидно, что Алисе и Мише просто не дали выиграть на их дебютном ЧСША. Во-первых, у партнерши все еще не закончился карантин, поэтому в этом сезоне она пока не сможет выйти на международные соревнования. Федерация не очень хотела такого расклада, а после снятия Эмили Чен и Спенсера Хау все силы бросили на вторую пару. Но в долгосрочной перспективе американские боссы просто стреляют себе в ногу.

Фигурное катание. Чемпионат США. Спортивные пары

Элли Кам / Денни О 'Шей — 187,76 Алиса Ефимова / Миша Митрофанов — 186,91 Валентина Плазас / Максимилиано Фернандес — 181,03 Челси Лю / Балаж Надь — 178,83 Кейти Макбит / Даниил Паркман — 172,81.