Тарасова рассказала о переживаниях за Валиеву

«Надеюсь, что вся эта история закончится, чтобы на невинную девочку не свалилась та огромная ненависть, которая сейчас идет на нашу страну», — заявила Тарасова. Она также отметила, что в России поддержат Валиеву, несмотря ни на что.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет вердикт по делу Валиевой 29 января. Орган рассматривает апелляции Международного союза конькобежцев и Всемирного антидопингового агентства, которые требуют дисквалифицировать россиянку.