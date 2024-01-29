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00:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Тарасова рассказала о переживаниях за Валиеву

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о том, что страшно переживает за олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву. Ее слова приводит «Матч ТВ».

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Источник: Sport24

«Надеюсь, что вся эта история закончится, чтобы на невинную девочку не свалилась та огромная ненависть, которая сейчас идет на нашу страну», — заявила Тарасова. Она также отметила, что в России поддержат Валиеву, несмотря ни на что.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет вердикт по делу Валиевой 29 января. Орган рассматривает апелляции Международного союза конькобежцев и Всемирного антидопингового агентства, которые требуют дисквалифицировать россиянку.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го обнаружили следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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