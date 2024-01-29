У Трусовой новый бойфренд, а русский фигурист вышел под Пугачеву. В Питере — движ

Все-таки фигурное катание — очень зарегулированный вид спорта. Если бы в спортивных программах можно было отрываться, не было бы таких эпатажных, сексуальных и острых показательных номеров. На чемпионате Санкт-Петербурга сначала Макар Игнатов откатал с четырьмя четверными, но не избежал очередного жесткого падения, затем Петр Гуменник набрал второй раз в сезоне 300 баллов, уничтожив всех конкурентов, а оставшийся в двух баллах от бронзы Матвей Ветлугин взял своим — решился выйти под Аллу Пугачеву. И все это на фоне неожиданного приезда Александры Трусовой, которая держала олимпийку своего нового молодого человека.

Наследницу Туктамышевой определили

Если в России, как правило, завершают соревнования женщины, то в Петербурге они приезжают на каток с утра, а гвоздь программы — мужчины. Поэтому женщины должны были сразу быстро разыграть титул новой императрицы Петербурга в отсутствие Елизаветы Туктамышевой — и, несмотря на явное преимущество Фроловой на чемпионате России, ее обогнала Гущина, новая прима группы Кирилла Давыденко — после ухода Андрея Мозалева к Этери Тутберидзе.

Одержав победу, Гущина еще и смело высказалась по поводу обсуждения веса. Ни для кого не секрет, что Татьяна Анатольевна Тарасова в соответствии со строгими законами физики может в эфире сказать, что одна фигуристка стала толще, другой стоит похудеть. Ксения, кажется, за законы этики:

— Когда говорят в эфире, что кто-то поправился или толстый, мне кажется, это не очень корректно и правильно. Все-таки есть спортсмен и тренер, они должны решать это между собой. Мы взвешиваемся каждый день. Но мне кажется, никому не приятно, когда о человеке так отзываются. Я же потом пересматриваю трансляции, — сказала Гущина.

Ждем комментариев Татьяны Анатольевны на Спартакиаде, куда Ксения поедет. Добавила, что уход Андрея Мозалева не повлиял, а внимания тренера столько же. Получается, либо Кирилл Давыденко — киборг (совсем не исключено), либо Андрею уделялось его не так много. Топ-10 тайн человечества.

Петр Первый

Не покидает ощущение, что Петр Гуменник — самый недооцененный спортсмен России прямо сейчас. Смени он гражданство — сейчас брал бы медали чемпионата мира. Учится в техническом университете, решает сложные задачи, высокий, статный, интересно мыслит, еще и в фигурном катании единственный в России набирает 300 баллов. Но на чемпионатах России то не хватает одной сотой для победы, то одного приземления.

Зато на чемпионате Питера равных Петру не было. И у болельщиков даже получился мини-перформанс с одновременным поднятием плакатов и забрасыванием льда игрушками. А после выступления он даже согласился решить подсунутый журналистом «СЭ» вариант ЕГЭ — и за пять минут решил половину первой части.

Раз Петр спокойно выиграл, стоит сказать о тех, кто за ним, — и там тоже не обходится без подвигов. Глеб Лутфуллин тоже вроде бы не звезда, но набрал 284 балла, откатал чисто и без помарок — его серебро и 150 тысяч призовых тоже не подвергаются сомнению. А вот за бронзу была рубка, и ее относительно неожиданно выиграл Игнатов. Прокаты Макара хаотичны — в них суперчетверные соседствуют с падениями и вторыми уровнями за вращения, но это точно про характер. Подопечному хозяев турнира, петербургской СШОР, надо было отыграть четыре балла у Матвея Ветлугина, который поставил на чистоту и сделал только один квад.

Расчет Ветлугина вроде бы оправдался — но в концовке он умудрился упасть с тройного флипа, уже приземлившись на лед. И потерял важнейшие несколько баллов, которые и решили судьбу третьего места. Да, Игнатов набрал еще и больше по компонентам, что выглядит спорно — но его бронза абсолютно заслуженна. Подопечный Алексея Мишина отдал ее сам.

Но кто стал главной звездой-болельщиком турнира — так это болельщик из Ирландии Арон, который приехал в Россию первый раз специально (!) ради фигурного катания. Съездил на чемпионат России по прыжкам и приехал на чемпионат города в Петербурге. Говорит, что в Ирландии особо не покататься — только один каток в Дублине на рождественских каникулах, но русские фигуристы лучшие, в России все нравится.

Трусова у бортика и Пугачева в показательном

Впрочем, у льда были и более статусные болельщики, например… Александра Трусова. Об их отношениях с Макаром Игнатовым мне рассказывали еще три недели назад, но теперь, раз уважаемые фигуристы не скрывают отношений, можно сказать — они начали встречаться еще в прошлом году. Ну и прекрасно — новая пара на проекте. Саша мило держала олимпийку Макара во время награждения, они общались, а болельщики подмечали детали.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456240347&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Если Макар выиграл в романтику (катался он под пронзительную песню «Ты мой океан»), то на показательных однозначно выиграл Ветлугин. Он рискнул выйти под Аллу Пугачеву, зашел на каток из зала и снова сделал самый смешной номер турнира, как на чемпионате шоу-программ. Тогда он спародировал Алину Загитову, Евгения Плющенко, Елизавету Туктамышеву и Алексея Ягудина. В ходе этого номера пригласил на лед других фигуристов, которые изображали силачей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-160970610&hd=1&id=456254252&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вероятно, выбор одобрил и Алексей Николаевич Мишин — который на Пугачевой рос. На минуточку, между Мишиным и Ветлугиным 60 лет разницы — но оба отдают ей дань уважения.