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10:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Илья Малинин выиграл чемпионат США, исполнив четверной аксель

Американский фигурист Илья Малинин выиграл чемпионат США, который проходил в Колумбусе.

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Источник: Reuters

За произвольную программу, в которой он исполнил четверной аксель, Малинин получил 185,78 баллов. Ранее его короткую программу оценили в 108,57 балла. Таким образом, по итогам двух программ Малинин занял первое место, набрав 294,35 балла.

Второе место на чемпионате США занял Джейсон Браун, который за две программы получил 264,50 балла. На третьем месте финишировал Камден Пулкинен (262,33). Максим Наумов занял четвёртое место, набрав 260,50 балла в сумме за короткую и произвольную программу.

Чемпионат США. Мужчины. Итоги

  1. Илья Малинин — 294,35
  2. Джейсон Браун — 264,50
  3. Камден Пулкинен — 262,33
  4. Максим Наумов — 260,50
  5. Эндрю Торгашев — 239,21.

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