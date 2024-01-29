Песков назвал дисквалификацию Валиевой политизированным решением

«С моей точки зрения, конечно, политизированное», — сказал он.

По словам Пескова, Россия не согласна с таким решением Спортивного арбитражного суда. «Разумеется, мы не согласны с этим», — сказал представитель Кремля. По его словам, это должны комментировать спортивные чиновники.

Песков отметил, что Россия задействует механизмы апелляции по этому вопросу, так как должна защищать своих спортсменов до конца.

«Если есть какие-то механизмы апелляции и так далее, то, безусловно, они должны быть задействованы. Мы должны защищать интересы наших спортсменов до конца», — сказал представитель Кремля.