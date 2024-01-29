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18:48 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал дисквалификацию Валиевой политизированным решением

СТРЕЛЬНА, 29 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой политизированным решением. Такое мнение он высказал журналистам.

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Источник: AP 2023

«С моей точки зрения, конечно, политизированное», — сказал он.

По словам Пескова, Россия не согласна с таким решением Спортивного арбитражного суда. «Разумеется, мы не согласны с этим», — сказал представитель Кремля. По его словам, это должны комментировать спортивные чиновники.

Песков отметил, что Россия задействует механизмы апелляции по этому вопросу, так как должна защищать своих спортсменов до конца.

«Если есть какие-то механизмы апелляции и так далее, то, безусловно, они должны быть задействованы. Мы должны защищать интересы наших спортсменов до конца», — сказал представитель Кремля.

Спортивный арбитражный суд 29 января дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты будут аннулированы. Валиевой 17 лет, спортсменке принадлежат мировые рекорды в произвольной и по сумме программ.

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