CAS принял жесткое решение по делу Валиевой. Четыре года дисквалификации и лишение всех медалей

Спортивный арбитраж в Лозанне обнародовал вердикт по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Международная коллегия судей не согласилась с российскими коллегами, которые ранее объявили юную спортсменку невиновной в нарушении антидопинговых правил, и вынесла максимально жесткий приговор — четыре года дисквалификации, аннулирование результатов и лишение всех наград с 25 декабря 2021 года. В результате Валиева теряет титулы олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы, которые завоевала в сезоне-2021/22. О судьбе золотых наград Игр для всей сборной России в вердикте CAS конкретно не говорится. Скорее всего, этот вопрос будут дополнительно решать ISU и МОК, и по этому поводу может состояться еще один суд.

Не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно

Фактически арбитраж согласился с самым жестким вариантом наказания спортсменки, на котором настаивало Всемирное антидопинговое агентство. Российская сторона, напомню, указывала на то, что Камила (которой на момент нарушения было всего 15 лет) является «защищенным лицом» и, согласно Кодексу ВАДА, не может нести полную ответственность за наличие в своем организме запрещенных препаратов. Кроме того, триметазидин, обнаруженный в пробе Валиевой, не дает спортивного преимущество в фигурном катании. Однако арбитры в Лозанне с доводами защиты не согласились, заявив, что не видят существенной разницы между нарушениями взрослых спортсменов и юниоров.

«Тщательно рассмотрев все представленные доказательства, комиссия CAS пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно, — говорится в заявлении арбитража. — Установлено, что госпожа Валиева совершила нарушение антидопинговых правил в соответствии со статьей 4.1 Общероссийских антидопинговых правил. На спортсменку налагается дисквалификация сроком на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года. Все результаты Валиевой от 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями», — говорится в заявлении пресс-службы CAS.

При этом самый острый вопрос — о судьбе командного золота Пекина-2022 — арбитры ловко обошли. «Последствия, связанные с дисквалификацией задним числом Валиевой на прошлых соревнованиях, в том числе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, не входят в рамки данной арбитражной процедуры и должны быть рассмотрены соответствующими заинтересованными спортивными организациями», — говорится в заявлении. По всей видимости, имеется в виду Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК). На решение этих инстанций теоретически тоже можно будет потом подать апелляцию в CAS, хотя нынешнее крайне одностороннее решение суда и заставляет задуматься о бесполезности таких попыток.

«Обжаловать нынешнее решение CAS можно, но только по процессуальному основанию в течение 30 дней, — объяснила “СЭ” спортивный юрист Анна Анцелиович. — Если сторона спортсменки считает, что ее права были нарушены и не были учтены некоторые свидетельские показания. Можно оспорить данное решение в Верховном суде Швейцарии. Но он не рассматривает дела по существу, он только выясняет, были ли процессуальные отступления, которые повлияли на исход принятого решения, а потом отправляет дело на повторное рассмотрение CAS, как это было с китайским пловцом Сунь Яном. Но юридическая возможность не согласиться с нынешним решением имеется».

Наказание по верхней планке

Таким образом, Валиева лишается практически всех своих титулов, завоеванных во взрослом спорте. За ней остаются только победа на двух этапах «Гран-при ISU» и в финале этой серии. У Камилы отбирают титулы олимпийской чемпионки в командном турнире, чемпионки Европы, чемпионки России, серебряного и бронзового призера чемпионата страны, а также три золота на этапах «Гран-при России» и на национальном прыжковом чемпионате. Кроме того, девушка до 24 декабря 2025 года сможет выступать только в коммерческих шоу, официальные старты для нее закрыты. Чисто теоретически Валиева могла бы согласиться на отстранение сразу после завершения Олимпиады-2022, однако она рассчитывала на оправдание и продолжала карьеру.

В целом четырехлетнее отстранение является максимальным наказанием для первого антидопингового нарушения и выносится, только когда суд не находит совсем никаких оснований облегчить участь обвиняемого. В деле Валиевой это очень странно, ведь найденный у нее препарат сложно отнести к «убойному допингу», также существовала вероятность его случайного попадания в организм, да и в целом всем понятно, что юная спортсменка вряд ли осознанно шла на нарушение антидопинговых правил. Поэтому CAS почти наверняка принял во внимание не только конкретное дело, но и неблагоприятный допинговый кейс всего российского спорта и, не исключено, также учел текущую геополитическую ситуацию.

Ранее российские спортивные чиновники неоднократно говорили о том, что утратили доверие к арбитражу в Лозанне и считают его действия предвзятыми и политически мотивированными. Насколько глубокой была проработка дела Валиевой в CAS и какие аргументы анализировали судьи, после публикации короткой резолютивной части вердикта сказать сложно. Скорее всего, придется ждать публикацию подробной мотивировочной части, если ее не засекретят по просьбе одной из сторон слушаний.

Два года ожидания

Дело Валиевой тянулось почти два года — с февраля 2022-го. Началось оно со скандала — во время Олимпиады в Пекине стало известно, что звездная российская спортсменка 25 декабря 2021 года на чемпионате России сдала положительную пробу на запрещенный кардиологический препарат триметазидин. В худшем случае это грозило четырехлетним отстранением и лишением российской сборной золотой олимпийской медали. Но в ситуации оказалось очень много нюансов и дополнительных факторов, которые снимали вину с юной спортсменки и дарили нашей команде надежду на сохранение заслуженных наград.

Например, выяснилось, что извещение о результате тестирования пришло со значительным опознанием — Стокгольмская лаборатория объяснила проволочки кадровыми трудностями из-за пандемии. Ничего не зная об обвинениях, Валиева успела выиграть чемпионат Европы и командный турнир Олимпиады в составе нашей сборной. Даже не начиная расследования, МОК, ВАДА и ISU не хотели допускать фигуристку на личный турнир Игр-2022, но CAS принял сторону Валиевой. Юная звезда стала в Пекине первой в короткой программе, но, не выдержав давления, неудачно выступила в произвольной, заняв итоговое четвертое место.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240358&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Расследование заняло у РУСАДА целых полгода. А после сбора всех документов дисциплинарный комитет российского агентства (ДАК) не мог определиться с решением вплоть до декабря 2022 года. Все настолько затянулось, что ВАДА попыталось забрать дело у российской стороны и напрямую передать его в CAS. Но в Москве в последний момент успели вынести вердикт, который тут же засекретили. Правда, вскоре стало понятно, что ДАК вины и халатности подозреваемой в нарушении правил не обнаружил. Единственной наложенной им санкцией стала отмена результата, показанного Камилой в день сдачи положительной пробы на триметазидин, 25 декабря 2021 года. Это затрагивало только результаты чемпионата России в Санкт-Петербурге, на котором Валиева заняла первое место.

С итогами российского расследования в ВАДА категорически не согласились, потребовав максимального наказания. Дело было отправлено в CAS, где к иску также присоединились ISU и РУСАДА. Одной из сторон процесса пытались стать американцы, но получили отказ. Слушания в арбитраже прошли в октябре и ноябре прошлого года, после чего вердикт формулировали еще более двух месяцев. Увы, итог оказался не в пользу Камилы. Однако это не значит, что надо перестать бороться — и самой фигуристке, и всей нашей сборной, которой еще предстоит отстаивать победу в турнире, в котором они были на голову выше всех конкурентов.