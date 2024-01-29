«Хорошего от Запада ждать не приходится». Валиеву отстранили на четыре года

Остается неясной судьба медалей командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, во время которых стало известно о положительной допинг-пробе. Аннулирование результатов Валиевой не означает, что российская команда автоматически лишилась золотой медали, в решении суда отдельно говорится о том, что за распределение наград отвечают соответствующие спортивные федерации, в конкретном случае — Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU). Их реакция на решение пока неизвестна.

В случае лишения российской команды золота тройка лучших будет выглядеть так: США, Япония, Канада. В общей сложности от решения МОК и ISU зависят награды 31 фигуриста.

Валиева точно лишится победы на чемпионате Европы в январе 2022 года, первое место отойдет соотечественнице Анне Щербаковой, серебро — Александре Трусовой, бронза — чемпионке Европы 2024 года Луне Хендрикс из Бельгии.

Решение также внесло изменения в тройку призеров трех последних чемпионатов России. Золото 2021 года отошло Трусовой, серебро — Щербаковой, бронза — Аделии Петросян, серебро 2022 года — Елизавете Туктамышевой, бронза — Софье Муравьевой. В 2023 году Валиева на чемпионате страны стала третьей, после решения CAS это место заняла Ксения Синицына. Останется фигуристка и без призовых мест на Гран-при России, где у нее три победы и серебро финала.

У Валиевой остается возможность оспорить вердикт в Федеральном суде Швейцарии, но даже если он встанет на ее сторону, то дело вернется в CAS на пересмотр.

Реакция

Первым из участвовавших в разбирательстве решение прокомментировало WADA. Там его поприветствовали. «WADA подало это обращение в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта, и мы считаем, что это было достигнуто», — отметили в агентстве.

Также там намекнули на то, что окружение Валиевой тоже должно понести наказание за допинг с учетом того, что на момент совершения антидопингового нарушения фигуристка была несовершеннолетней — ей было 15 лет. «Допинг у детей непростителен, — отметили в WADA. — Врачи, тренеры и другой вспомогательный персонал, уличенный в предоставлении несовершеннолетним веществ, улучшающих спортивные результаты, должны нести полную ответственность в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. WADA призывает правительства рассмотреть возможность принятия закона (как некоторые уже сделали), который бы делал допинг у несовершеннолетних уголовным преступлением».

Дело Валиевой продлилось без малого два года, оставаясь одним из самых громких в российском спорте. Все это время длились разбирательства, которые начались еще на Олимпиаде. В Пекине защите фигуристки удалось добиться в CAS снятия временного отстранения, она смогла выступить в личных соревнованиях, но там не справилась с давлением и заняла четвертое место. После были разбирательства в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), чей дисциплинарный комитет не нашел в действиях Валиевой вины или халатности. Кроме того, в пользу фигуристки говорит тот факт, что все ее пробы на Играх были чистыми, что найденный в пробе триметазидин не влияет на спортивные результаты. Вызывала вопросы и процедура проверки пробы в Стокгольме, которая затянулась на полтора месяца.

В Кремле не стали скрывать, что сомневаются в беспристрастности арбитров, рассматривавших дело.

«С моей точки зрения, конечно, [решение] политизированное», — сказал. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Заслуженный тренер России Александр Жулин тоже удивился строгости наказания. «В тайне надеялся, что будет два года, но в глубине души понимал, что ни одного хорошего решения в последнее время ни от WADA, ни от всех остальных западных сообществ ждать не приходится. Она получила максимальный срок, и все это ужасно», — сказал он.