Валиева опубликовала видео после решения CAS о дисквалификации
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Фигуристка Камила Валиева поделилось новым видео в соцсетях.
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Фигуристка Камила Валиева поделилось новым видео в соцсетях.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. В заявлении CAS говорится, что Валиева «не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно».
Ролик, опубликованный Валиевой, состоит из нарезки фрагментов ее выступления. На видео наложена композиция «Сердце» исполнителя Passmurny со словами «заглуши мою боль и мое сердце выбери, солнце выгорит, мысли выбили, где бы мы были и любовь».
Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, где сборная России с Валиевой в составе одержала победу. Из-за разбирательств по данному вопросу до сих пор не утверждены результаты командного турнира Игр.