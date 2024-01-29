Валиева опубликовала видео после решения CAS о дисквалификации

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240357&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. В заявлении CAS говорится, что Валиева «не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно».

Ролик, опубликованный Валиевой, состоит из нарезки фрагментов ее выступления. На видео наложена композиция «Сердце» исполнителя Passmurny со словами «заглуши мою боль и мое сердце выбери, солнце выгорит, мысли выбили, где бы мы были и любовь».