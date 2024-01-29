У Валиевой отберут 10 медалей. Кому они достанутся?

В понедельник, 29 января, Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение о четырехлетней дисквалификации Камилы Валиевой, начиная с 25 декабря 2021 года. Это значит, что все ее результаты на турнирах вплоть до последнего чемпионата России аннулированы, согласно правилам медали и призовые должны быть перераспределены.

Должны быть задействованы механизмы апелляции

Всемирное антидопинговое агентство приветствовало вердикт CAS. «ВАДА направило апелляцию в CAS в интересах справедливости, атлетов и чистого спорта, мы считаем, что справедливость данным решением достигнута. ВАДА осознает разочарование заинтересованных сторон из-за того времени, которое пришлось потратить на это дело. Без сомнения, ВАДА разделяет это разочарование, в связи с чем на каждом этапе процесса, включая процедуры первой инстанции в России, оно настаивало на скорейшем разрешении дела», — цитируют пресс-службу агентства РИА «Новости».

А вот в нашей стране комментарии исключительно негативные.

Гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган заявил, что организация все равно считает своих фигуристов победителями командного турнира: «Сложно было в данной ситуации ожидать объективного решения. Стороной процесса федерация не является, информацию мы получили, она будет тщательно проанализирована. Считаем, что российские фигуристы являются олимпийскими чемпионами в командном турнире».

Отметим, что само по себе решение CAS не значит автоматического отъема медалей конкретно в команднике Игр-2022. Но если вычесть результат исключительно Валиевой, а не дисквалифицировать всю сборную (так не делают в командных видах спорта), Россия переместится на четвертое место. Правда, не факт, что такое произойдет: впереди — разбирательство в МОК и Международном союзе конькобежцев (ISU).

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил Telegram-каналу Shot следующее: «Разумеется, мы не согласны. Должны быть задействованы механизмы апелляции. Мы должны защитить интересы наших спортсменов до конца».

Почетный вице-президент ISU Александр Лакерник в разговоре с «СЭ» сказал, что «очень разочарован таким вердиктом». «Что делать дальше — знает только Камила и ее окружение. Нам надо поддерживать ее всеми способами. Я удивлен такому решению. Думал, оно будет другое, по крайней мере, какое-то компромиссное», — добавил Лакерник.

Следующая важная дата — 7 февраля, когда ISU обещает определить судьбу медалей пекинского олимпийского командника. Правда, потом вердикт еще должен ратифицировать МОК, и у России или других заинтересованных сторон будет возможность подать апелляцию.

Кому достанутся награды?

Как бы то ни было, стоит изучить список всех медалей, которых лишается Валиева после решения CAS. В частности, теперь Александра Трусова становится чемпионкой России, Анна Щербаковой — обладательницей европейского золота, Вероника Яметова — победительницей двух этапов Гран-при России, Ксения Синицына — призеркой нашего национального чемпионата, Софья Муравьева — чемпионкой страны по прыжкам.

Не учитываем итоги командного турнира Олимпиады-2022, поскольку из вердикта CAS следует, что золота пока лишается только Валиева. Сборная же России официально остается на первом месте, которое еще не передано американцам. Ну и Камила все еще имеет право обжаловать решение Спортивного арбитражного суда — и в случае пересмотра итогов дела все перечисленные награды вернутся к нашей фигуристке.