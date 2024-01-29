«Фаворитка Путина дисквалифицирована за допинг». Реакция мировых СМИ на отстранение Валиевой

Фигуристку Камилу Валиеву признали виновной в нарушении антидопинговых правил. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал россиянку на 4 года. Отсчет бана начинается с 25 декабря 2021 года. Сторона 17-летней Валиевой не смогла убедить суд в том, что нарушение носило непреднамеренный характер.

Валиева имеет право на апелляцию, но она уже вряд ли что-то решит. В ближайшее время (7 февраля) Россия, скорее всего, лишится золота в командном турнире на Олимпиаде-2022. Помимо Валиевой без медали останутся: Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Единственным напоминанием у них об участие в команднике останутся талисманы Игр и пустые чехлы для медали.

Мировые СМИ отреагировали на бан Валиевой так.

The Wall Street Journal

— Международный спортивный суд дисквалифицировал на четыре года фигуристку-подростка Камилу Валиеву из-за положительного теста на запрещенный сердечный препарат, который взбудоражил зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года, обойдя при этом самый спорный вопрос о том, должна ли она и еще пятеро российских фигуристов сохранить титул олимпийской сборной, который она завоевала.

Actual News Magazine

— 17-летний вундеркинд, первоначально освобожденная от санкций Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на том основании, что она не совершила «никакой вины или халатности», была дисквалифицирована задним числом на весь этот период.

USA TODAY

— В ошеломляющем обличении печально известной российской допинговой системы, Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и заявил, что ее олимпийские результаты 2022 года были аннулированы, положив конец беспрецедентной и затяжной международной спортивной драме, которая затянулась почти на два года.

The Sun

— Российская фигуристка и фаворитка Владимира Путина Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года за допинг.

The New York Times

— Решение, принятое спустя почти два года после окончания Игр в Пекине, стало последним поворотом в многолетней борьбе, которая сплела воедино нити, знакомые поклонникам недавних Олимпийских игр: спортивное величие, российский допинг, горькие обвинения и слухи о сокрытии информации. Но по сути дела также высветилась неспособность мирового спорта обеспечивать соблюдение правил по допингу и своевременно наказывать спортсменов и страны.

Олимпиада Валиевой в Пекине была историей высочайшего мастерства и внезапного величия, пока ее мир не рухнул в считанные дни.

NPR

— Почти через два года после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине Международный спортивный трибунал в Швейцарии вынес окончательное решение о том, что феномен российского фигурного катания Камила Валиева «совершила нарушение антидопинговых правил».

Sport.pl

— «Проклятые подонки. Пусть у ваших детей будут такие же судьи, как у вас», — горячо бросила Татьяна Тарасова.

Тарасова — российский тренер по фигурному катанию. В последние месяцы она неоднократно защищала Валиеву. Теперь защищать уже нечего, потому что решение CAS является окончательным. В понедельник суд Лозанны постановил, что Валиева не смогла доказать, что она не использовала допинг намеренно. Это в завершает дело, которое длилось много месяцев.

L'Équipe