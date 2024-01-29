Медведева: «Я была рядом с Валиевой в Китае. Могу с уверенностью сказать, что про триметазидин она ничего не знала»

Источник: Соцсети

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю российскую фигуристку на 4 года за нарушение антидопинговых правил, признав, что она сознательно употребляла запрещенный триметазидин. Данный препарат был обнаружен в ее пробе от 25 декабря 2021 года, о чем стало известно во время Игр-2022 в Пекине.

"Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го, и лишил всех медалей, завоеванных с той же даты. Грустное решение, но мы уже привыкли грустить в российском спорте. Все, что я думаю по этому поводу, я скажу Камиле лично, но хотелось бы озвучить пару мыслей и публично.

Я была рядом с Камилой в Китае, когда это все происходило. Была рядом и по завершении Игр, и мы летели на соседних креслах в самолете в Москву из Китая. Я видела все эмоции от и до. Помню, как сильно она переживала и одновременно негодовала, не понимая, что происходит. Так не ведет себя спортсмен, который целенаправленно употреблял допинг. Он будет злиться, что все всплыло, искать виноватых, но Камила просто не понимала, что происходит.

Представьте, что вы всю жизнь стремитесь к золоту на Олимпиаде, а потом вы приезжаете на нее в статусе фаворита. Вы готовы побеждать. А вам говорят: ну вы выступайте, но мы скорее всего лишим потом вас медалей. А вам 15 лет.

Но вопросов у меня очень много к этой истории. Почему история с триметазидином всплыла за пару дней до выступления на Олимпиаде, если о ней было известно уже в декабре 2021 года? Как можно было принимать решение в итоге после Олимпиады аж 2 года?! Очень много бюрократии. И вообще зачем фигуристу допинг? Я понимаю, легкая атлетика, лыжи, биатлон, то есть атлетам, работающим на длинной дистанции, но фигуристу? Какое лекарство способно помочь прыгать четверной тулуп? Может, поделитесь со мной рецептом?

Я могу с уверенностью сказать, что Камила Валиева ничего не знала ни про какой триметазидин. И мне очень жаль, что спортсмена, который не совершал никаких ошибок целенаправленно лишают медалей. Я бы могла привести десятки примеров, когда зарубежные атлеты были оправданы в схожих ситуациях, но не буду. Сохраню силы, чтобы крепко обнять Камилу, когда мы увидимся.

P. S. Камила, я хочу, чтобы ты просто улыбалась. Как на этом фото. Люблю тебя!" — написала Медведева в телеграм-канале.