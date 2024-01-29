В Олимпийском комитете России заявили, что российскому спорту была объявлена война

В понедельник CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы. На Олимпийских играх 2022 года российская сборная, в состав которой входила Валиева, заняла первое место в командном турнире. Второй стала команда США, третьими — японцы, четвертыми — канадцы. CAS постановил, что вопрос о распределении медалей в командном турнире на Играх в Пекине должны решать соответствующие спортивные организации.

«К сожалению, решение CAS негативное, однако рассчитывать на объективность и беспристрастность этой международной структуры давно уже не приходится, и мы знаем это на примере тех дел, где сам ОКР участвует в качестве стороны, в том числе в деле по нашему отстранению на основании решения исполкома МОК (Международного олимпийского комитета — прим. ТАСС). Разумеется, можно верить в стечение обстоятельств, когда результат пробы был обнародован сразу же по окончании победного для России командного турнира фигуристов. Как и в чистое совпадение — ISU (Международный союз конькобежцев — прим. ТАСС) примет решение об утверждении медалей олимпийского турнира 7 февраля, в день 10-летия Игр в Сочи. По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши», — говорится в заявлении.

«В отношении золотых медалей наших фигуристов Олимпийский комитет России уже неоднократно подчеркивал, что в соответствии с применимыми правилами результаты командных соревнований на зимних Олимпийских играх 2022 года не зависят от итогов рассмотрения индивидуального дела Камилы Валиевой, и награды, завоеванные нашей сборной в Пекине, юридически пересмотру не подлежат. CAS в данном процессе не рассматривал вопрос командного результата. Это является прерогативой ISU и МОК. ОКР будет внимательно следить за дальнейшими шагами и решениями международных спортивных организаций и в случае необходимости примет надлежащие меры по юридической защите российских интересов», — добавили в службе информации ОКР.