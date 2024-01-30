Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Лада
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Нэшвилл
ОТ
43
Футбол. Зарубежный
22:30
Ноттингем Форест
Арсенал
Футбол. Зарубежный
22:45
Фулхэм
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:45
Лутон Таун
Брайтон
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:15
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
29.01
Хетафе
Гранада
20
Футбол. Зарубежный
29.01
Салернитана
Рома
12
Все события
Фоторепортажи
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
15Великий Кайзер
08:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Посольство РФ после решения по Валиевой обвинило США в попытке сорвать турниры в России

Посольство России в США выступило с заявлением после решения Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Наверх
Источник: Чемпионат.com

«Обратили внимание на нагнетаемую в местных журналистских и спортивных кругах атмосферу злорадства по поводу русофобского решения Спортивного арбитражного суда о дисквалификации нашей фигуристки Камилы Валиевой на 4 года и лишении её наград за якобы использование допинга.

Местные власти не чураются откровенного давления на спортивные структуры с тем, чтобы не допустить появления высококонкурентных российских спортсменов на соревнованиях, особенно под российским триколором. Параллельно — сорвать ряд крупных мероприятий у нас в стране, включая “Игры будущего”, Спортивные Игры стран БРИКС, и Всемирные игры дружбы», — приводится заявление в официальном телеграм-канале посольства РФ в США.

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России.

 11-кратный чемпион России в составе ЦСКА дисквалифицирован за кокаин
Бурная реакция мировых СМИ на сенсационную победу юной Андреевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь