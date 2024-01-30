Песков заявил о несогласии Кремля с решением CAS по отстранению Валиевой | Источник: Известия

«Мы не согласны с этими решениями, ни с решением суда, ни с решением федерации. Мы их не принимаем. Мы считаем, что со всеми структурами нужно продолжать работу. Если есть какие-то шансы на оспаривание, их нужно мобилизовать до конца», — заявил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Песков отметил, что для россиян сборная по фигурному катанию так и будет оставаться чемпионом Олимпиады в Пекине 2022 года. И ни о каком пересмотре призовых средств, которые уже были выплачены спортсменам, речи быть не может.

«Мы с вами чествовали их как олимпийских чемпионов, они для нас с вами чемпионами будут оставаться до конца какие бы решения на этот счет, даже несправедливые, не принимались», — добавил представитель Кремля.

Ранее 30 января ISU после дисквалификации CAS фигуристки Валиевой пересмотрел результаты и присудил сборной России третье место (54 балла) в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх 2022 года, проходивших в Пекине. Таким образом, первое место заняла команда США (65 баллов), а второе — Японии (63 балла). Кроме того, ISU аннулировал четвертое место Валиевой в женском одиночном катании.

До этого, 29 января, CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал на четыре года. Комиссия не нашла оснований снижать срок дисквалификации и пришла к выводу, что фигуристка не смогла доказать, что нарушила антидопинговые правила неумышленно. Тогда же Песков подчеркнул, что Москва не согласна с дисквалификацией Валиевой, и назвал это политизированным решением.

В пресс-службе Олимпийского комитета России (ОКР) отметили, что российскому спорту была объявлена война, а рассчитывать на объективность и беспристрастность Спортивного арбитражного суда уже давно не приходится. Международный олимпийский комитет (МОК) 30 января заявил, что приветствует решение CAS.

Валиева оказалась в центре допинг-скандала из-за теста, проведенного в рамках Олимпиады в Пекине в 2022 году. Одна из лабораторий Всемирного антидопингового агентства (WADA) нашла в крови у спортсменки триметазидин. На время ее отстранили от соревнований, однако впоследствии решение было оспорено, и она смогла выступать на соревнованиях.

В ходе первых слушаний CAS допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Так как дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.