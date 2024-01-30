Песков заявил о несогласии Кремля с решением CAS по отстранению Валиевой | Источник: Известия
«Мы не согласны с этими решениями, ни с решением суда, ни с решением федерации. Мы их не принимаем. Мы считаем, что со всеми структурами нужно продолжать работу. Если есть какие-то шансы на оспаривание, их нужно мобилизовать до конца», — заявил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.
Песков отметил, что для россиян сборная по фигурному катанию так и будет оставаться чемпионом Олимпиады в Пекине 2022 года. И ни о каком пересмотре призовых средств, которые уже были выплачены спортсменам, речи быть не может.
«Мы с вами чествовали их как олимпийских чемпионов, они для нас с вами чемпионами будут оставаться до конца какие бы решения на этот счет, даже несправедливые, не принимались», — добавил представитель Кремля.
Ранее 30 января ISU после дисквалификации CAS фигуристки Валиевой пересмотрел результаты и присудил сборной России третье место (54 балла) в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх 2022 года, проходивших в Пекине. Таким образом, первое место заняла команда США (65 баллов), а второе — Японии (63 балла). Кроме того, ISU аннулировал четвертое место Валиевой в женском одиночном катании.
До этого, 29 января, CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал на четыре года. Комиссия не нашла оснований снижать срок дисквалификации и пришла к выводу, что фигуристка не смогла доказать, что нарушила антидопинговые правила неумышленно. Тогда же Песков подчеркнул, что Москва не согласна с дисквалификацией Валиевой, и назвал это политизированным решением.
В пресс-службе Олимпийского комитета России (ОКР) отметили, что российскому спорту была объявлена война, а рассчитывать на объективность и беспристрастность Спортивного арбитражного суда уже давно не приходится. Международный олимпийский комитет (МОК) 30 января заявил, что приветствует решение CAS.
Валиева оказалась в центре допинг-скандала из-за теста, проведенного в рамках Олимпиады в Пекине в 2022 году. Одна из лабораторий Всемирного антидопингового агентства (WADA) нашла в крови у спортсменки триметазидин. На время ее отстранили от соревнований, однако впоследствии решение было оспорено, и она смогла выступать на соревнованиях.
В ходе первых слушаний CAS допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Так как дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.
В начале 2023 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение аннулировать результаты Валиевой на предолимпийском чемпионате России 2022 года, на котором она заняла первое место. Других санкций против нее не применялось. Впоследствии CAS зарегистрировал апелляции Международного союза конькобежцев (ISU) и WADA по данному делу. В данном вопросе Валиеву также поддержал Международный олимпийский комитет, сообщив, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, но не несет за это никакой вины.