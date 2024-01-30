России сохранили медаль в олимпийском команднике — но дали другую. Нежданный подарок от ISU

Командный турнир Олимпиады-2022 | Источник: РИА "Новости"

После вынесения решения Спортивным арбитражным судом Лозанны о четырехлетней дисквалификации Камилы Валиевой в связи с нарушением антидопинговых правил свое слово должен был сказать ISU. Напомним, суд не определял судьбу медалей, а выносил решение исключительно в отношении 17-летней российской фигуристки.

Однако казалось, что с медалями командного турнира все очевидно — либо Россию дисквалифицируют как единую сборную по правилам эстафет в других видах спорта, либо вычтут только баллы Валиевой, у остальных они прибавятся, и сборная ОКР станет четвертой.

Оказалось — ни то, ни другое.

Что решил ISU?

Прежде всего, из-за дисквалификации Валиевой изменились результаты чемпионата Европы-2022. Анна Щербакова переместилась на первое место, получив новый титул в своей карьере, Александра Трусова стала серебряной призеркой, а новую медаль благодаря событиям получила Бельгия и ее Луна Хендрикс. В олимпийских соревнованиях женщин-одиночниц Валиева лишилась четвертого места, теперь с «деревянной» медалью японка Вакаба Хигути, из интересного — в десятку попала наша грузинка Анастасия Губанова.

Что касается главного — олимпийского командника, федерация действительно аннулировала баллы Валиевой в женских соревнованиях — то есть сняла со сборной России 20 баллов. Но при этом удивительным образом не стала пересчитывать баллы другим! И в итоге наши фигуристы после потери одного бойца остались третьими, обогнав на балл Канаду (54 на 53). США стали первыми, Япония — второй.

Удивительное решение ISU стало возможным потому, что нигде не прописан четкий регламент на случай подобных происшествий. Фигурное катание нечасто сталкивается с допингом на высоком уровне, командный турнир существует недолго, поэтому весь понедельник журналисты лопатили регламенты и выяснили, что, по сути, все отдано на откуп чиновникам. Казуистика может помочь России или сохранить золото, или лишить ее всего. ISU принял компромиссное решение — и это в какой-то мере признание заслуг, влияния и престижа России в фигурном катании. Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов все же в довесок к своим пустым футлярам получат бронзу.

Новые протесты?

Однако почему-то кажется, что и теперь награждение фигуристов придется отложить. На момент написания этой статьи канадцы еще не успели отреагировать на решение ISU, но сложно представить, что федерация, сразу несколько членов которой могут получить исторические медали Олимпиады, умоется и не будет… снова апеллировать в CAS. Тем более в момент жесточайшего кризиса фигурного катания в стране, когда можно омедалить целое поколение. Если корректировка результатов чемпионата Европы привела к изменению мест у Щербаковой и Трусовой, то почему-то же самое не произошло внутри женских соревнований командника? Вопрос для канадцев логичный — хотя мы-то рады медалям наших фигуристов. Но приедут ли эти награды в итоге в Москву…

В решении ISU есть важная, пусть и формальная приписка в последнем предложении: «ISU остается в тесном контакте с МОК и соответствующими членами ISU по вопросу исполнения этого решения». То есть мнение МОК и канадцев, а также россиян придется выслушать. И возможно, стороны снова встретятся в знакомых коридорах Лозанны и Zoom-конференциях. Формально окончательное слово в деле распределения медалей — за МОК. Правда, обычно олимпийский комитет просто технически утверждает решение федераций, не влезая в нюансы. Но как будет на сей раз, учитывая громкий политический резонанс истории?