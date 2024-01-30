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19:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пост Валиевой собрал более 60 тысяч комментариев за час

Пост в Telegram-канале фигуристки Камилы Валиевой собрал более 60 тысяч комментариев за час.

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17-летняя спортсменка 30 января опубликовала ролик с фрагментом своего показательного номера с наложенным треком «Сердце» группы Passmurny.

«Заглуши мою боль и мое сердце выбери, солнце выгорит, мысли выбили, где бы мы были и любовь» — говорится в песне. Спортсменку поддержали в комментариях под видео.

CAS 29 января объявил об отстранении спортсменки за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все результаты фигуристки с этой даты аннулируются.

30 января сборная России лишилась золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине после вычета результата Валиевой. Россия переместилась на третье место в командном турнире, на ее счету стало 54 очка.

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