Пост Валиевой собрал более 60 тысяч комментариев за час

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240357&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

17-летняя спортсменка 30 января опубликовала ролик с фрагментом своего показательного номера с наложенным треком «Сердце» группы Passmurny.

«Заглуши мою боль и мое сердце выбери, солнце выгорит, мысли выбили, где бы мы были и любовь» — говорится в песне. Спортсменку поддержали в комментариях под видео.

CAS 29 января объявил об отстранении спортсменки за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все результаты фигуристки с этой даты аннулируются.