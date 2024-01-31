Призер Игр: Валиева сможет кататься так же долго, как Туктамышева

«Есть ли у Камилы все качества для того, чтобы кататься так же долго, как Туктамышева? Я думаю, что есть. Здесь вопрос только в мотивации и какой-то внутренней силе, потому что выдержать такое количество сезонов в профессиональном спорте — это правда очень сложно. Но если у тебя есть желание, то, ради чего ты это делаешь, то, наверное, это возможно. И Лиза Туктамышева показывает, что это реально», — сказал Энберт.