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09:50 (мск), источник: Газета.Ру

Призер Игр: Валиева сможет кататься так же долго, как Туктамышева

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» заявил, что Камила Валиева может повторить путь Елизаветы Туктамышевой в фигурном катании и построить многолетнюю карьеру.

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Елизавета Туктамышева и Камила Валиева
Елизавета Туктамышева и Камила Валиева | Источник: РИА "Новости"

«Есть ли у Камилы все качества для того, чтобы кататься так же долго, как Туктамышева? Я думаю, что есть. Здесь вопрос только в мотивации и какой-то внутренней силе, потому что выдержать такое количество сезонов в профессиональном спорте — это правда очень сложно. Но если у тебя есть желание, то, ради чего ты это делаешь, то, наверное, это возможно. И Лиза Туктамышева показывает, что это реально», — сказал Энберт.

После чемпионата России в декабре 2022 года Валиева заявила, что считает своим кумиром Туктамышеву. Фигуристка вспомнила разговор с Туктамышевой, в котором та упомянула, что участвует уже в 13-м чемпионате России. Это вдохновило Валиеву, которая назвала такую долгую карьеру «целью» для себя.

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