В WADA не исключили нового разбирательства на основе дела Валиевой

wada | Источник: AFP 2023

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы.

«В этом есть два этапа. На первом этапе независимый департамент разведки и расследований WADA должен был контролировать расследование Российского антидопингового агентства относительно того, какую роль, если таковая вообще была, сыграл вспомогательный персонал спортсмена в этом деле. Ситуация осложнялась тем, что WADA не имело возможности приехать в Россию и поэтому осуществляло надзор удаленно», — говорится в заявлении.

«Второй этап зависит от того, что говорится в мотивировочной части решении CAS. WADA теперь внимательно изучит это решение и посмотрит, откроет ли оно какие-либо дополнительные направления для расследования. Это будет вопросом следователей департамента разведки WADA, поскольку они продолжают следить за доказательствами по этому делу. Департамент разведки WADA работает независимо от руководства WADA», — добавили в пресс-службе WADA.