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09:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрист рассказал, что будет, если Валиева нарушит условия дисквалификации за допинг

Спортивный юрист Артём Пацев рассказал о возможных последствиях для российской фигуристки Камилы Валиевой в случае, если она нарушит условия дисквалификации за допинг.

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Юрист рассказал, что будет, если Валиева нарушит условия дисквалификации за допинг | Источник: Чемпионат.com

«Для неё самой это возобновление срока дисквалификации. Если будет обнаружено или доказано действительно нарушение ею режима дисквалификации, то к этому сроку дисквалификации по окончании прибавится точно такой же срок. Поэтому после окончания будет ещё четыре года. То есть это как бы не вариант, если кто-то хочет соревноваться дальше в той системе, какая она сейчас есть.

Санкции будут только у неё. Но если она участвует не только в каких-то шоу, где есть организатор, а есть кто-то, кто выдал какой-то грант, а допустим, в чемпионате России, где организатор федерация фигурного катания, то санкции могут быть наложены и на саму федерацию по линии ISU. Потому что ISU как международная организация, она имеет статус антидопинговой организации по своему кодексу и может по отношению к своему члену, то есть национальной федерации, применить какие-то санкции. Это надо смотреть правила ISU, потому что в разных видах спорта эти санкции разные: где-то это штрафы, где-то приостановка членства, где-то что-то ещё.

Надо сказать, что наше министерство спорта последние три года со своей стороны очень серьёзно относится к соблюдению именно этих антидопинговых дисквалификаций и крайне негативно реагирует на любое нарушение этих правил», — сказал Пацев в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком».

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