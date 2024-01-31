Натан Чен отреагировал на дисквалификацию Валиевой | Источник: Спорт РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на соревнованиях с 25 декабря 2021 года. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. После аннулирования результатов Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось американской команде, в составе которой выступал Чен, серебро — японцам.

«Это решение, безусловно, является победой чистого спорта. Однако тот факт, что это вообще произошло, не является победой ни для кого. На протяжении всей нашей карьеры мы соревновались чисто. Каждое вещество, которое мы добавляем в наш организм, очищается еще до того, как мы задумываемся о его приеме. Без чистого спорта целостность спорта снижается», — приводит слова Чена CNN.

Также олимпийский чемпион Игр в Пекине в одиночном катании отметил, что он очень рад за присуждение золота сборной США, по его мнению, их команда хорошо держалась за время всего процесса.

«Я так рад за эту команду. Она проявляла такую преданность делу на протяжении всей карьеры, и я не знаю ни одной группы людей, которая заслуживала бы этого больше. Они все невероятно хорошо держались в это время нерешительности и хорошо представляли себя и США», — сказал фигурист.