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10:13 (мск), источник: Sport24

Великую русскую фигуристку забанили за допинг из-за американца. Ее лишили важной золотой медали

Но Бережная вернулась и выиграла Олимпиаду.

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Елена Бережная
Елена Бережная | Источник: РИА "Новости"

Камиле Валиевой дали максимально жесткую дисквалификацию — 4 года. При этом два из них уже прошли, так что если фигуристка захочет вернуться в спорт, то сможет вернуться к тренировкам уже осенью 2025-го. История знает немало случаев, когда представители фигурного катания делали сумасшедший камбэк после бана, один из них случился и в России.

Источник: РИА "Новости"

На рубеже веков пара Елена Бережная/Антон Сихарулидзе была главной в мире: на Олимпиаде в Нагано ученики Тамары Москвиной взяли серебро, после чего выиграли два чемпионата планеты. Зимой 2000 года фигуристы победили на чемпионате Европы и стали готовиться к очередной защите мирового титула, однако буквально за три дня до форума в Ницце Бережной сообщили, что ее проба, сданная на Евро, дала положительный результат на эфедрин.

Позже Москвина рассказывала, что запрещенное вещество попало в организм из-за… рекомендации ее лечащего американского врача: в то время фигуристку мучали боли в спине, но медицинской страховки для обращения в американскую клинику у нее не было. Тогда знакомый врач, не имеющий особого отношения к спорту, выписал Бережной препарат, который, как оказалось позже, содержал в себе противопоказанный для профессиональных атлетов компонент. Вердикт антидопинговой комиссии — лишение золота Евро и трехмесячная дисквалификация.

«Мы в шоке: что за новости? Какой еще допинг?! Мне вручают результаты анализов, в крови — эфедрин, коэффициент 13. Стали разбираться, и я вспомнила то средство от простуды, купленное в обычной американской аптеке. Боролись, доказывали, что это случайность, но медали все равно пришлось отдать. После моего случая минимальное значение коэффициента подняли до 25, но… чемпионство было не вернуть», — вспоминала Бережная.

Источник: РИА "Новости"

Отбыв дисквалификацию, Бережная/Сихарулидзе вернулись на соревновательный лед и еще не раз порадовали зрителей своими прокатами, зафиналив любительскую карьеру олимпийским золотом.

Автор: Владимир Афанасьев

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