А где справедливость? У американцев была «своя Валиева», но сборную не лишили золота ОИ

Кристал Кокс (справа) в составе олимпийской сборной США на Олимпиаде в Афинах | Источник: AFP 2023

Вердикт Спортивного арбитражного суда CAS по «делу Валиевой» оставил после себя множество вопросов. Но российские фигуристы, судя по всему, будут лишены золота в командном турнире Олимпиады-2022.

Но в истории спорта был похожий случай, за который команда в целом наказание не понесла и даже не лишилась завоёванной медали.

Проведём параллель между американской легкоатлеткой Кристал Кокс и Камилой Валиевой. А вы сами решите, схожа ли ситуация или нет?

Забыли отобрать медали?

В случае Кристал Кокс и её команды всё началось в 2001-м, а закончилось в 2004-м, когда в Афинах прошла летняя Олимпиада. На главном старте четырёхлетия Кристал вместе с остальными членами сборной США заняла первое место в эстафете 4×400 метров. Бегунья получила золото.

В 2012 году Кокс признали виновной в употреблении допинга в период с 2001 по 2004 год и лишили золота Олимпиады. Однако МОК и IAAF (ныне World Athletics) вопрос об отзыве медалей у всей команды не поднимали. А в 2013-м году и вовсе пришли к выводу, что срок давности его обсуждения прошёл. Тогда ситуация сильно возмутила представителей Великобритании.

Неспециально или нарочно?

Заметим, что Камила Валиева в употреблении допинга не признавалась. Триметазидин, по словам защиты, попал в её организм случайно.

Кокс же принимала анаболические стероиды на протяжении трёх лет — такое случайно попасть в организм спортсмена не может. Тогда речь шла о целенаправленном применении для улучшения результатов.

Зато Кокс признала свою вину. А Валиева отказывалась до конца.

Наказание для запасной

Стоит отметить и ещё одну важную деталь. В регламентах и правилах она не учитывается, но с точки зрения поиска компромиссных решений в той или иной сложной ситуации вполне может играть свою роль.

Дело в том, что Кристал Кокс на злополучной Олимпиаде участвовала только в предварительном забеге, а в финале уже не бежала. Но согласно правилам, тоже стала олимпийской чемпионкой и получила свою золотую награду.

И даже когда Кристал дисквалифицировали, вроде бы к финалисткам не придраться. С другой стороны, а как команда США оказалась в финале?