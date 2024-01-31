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12:10 (мск), источник: Sports.Ru

Кто виноват, что карьера Валиевой разрушена?

Никто не собирается делить ответственность за произошедшее с Валиевой, как делили с ней победы, призовые, славу.

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Источник: РИА "Новости"

Решение CAS спрессовало взрослую карьеру Камилы Валиевой до трех турниров осенью 2021-го — Finlandia Trophy, Skate Canada и Кубок Ростелекома. Все остальные результаты аннулированы, а возвращение на лед в конце 2025-го — событие с неясной вероятностью.

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Жутко представить: бан Валиевой длиннее, чем карьеры соперниц, с которыми она пересекалась на льду — Трусовой, Щербаковой, Усачевой. Еще ужаснее, что история гениальной фигуристки, начинавшаяся как красивая сказка, вырулила к такому печальному клиффхэнгеру.

Конечно, это невыносимая личная катастрофа Камилы — разрушено то, чему она посвятила всю сознательную жизнь. Но как получилось, что больше ни один человек в нашем спорте не несет за это ответственности? И в какой момент судьба спортсменки, вокруг которой крутилось столько взрослых, свелась лишь к удобному способу для пиара и самовыражения — даже для тех, кто в этой истории должен сгорать от стыда.

Вообще, лозунги, что Валиева стала жертвой политики/запада/антироссийских сил — беспроигрышная позиция. Эпичный провал на всех ступенях нашего спорта безопаснее свести к внешнему заговору — и никто не заметит, что это борьба со следствием, а не с причиной.

Да, четыре года (максимальный для данных случаев срок) действительно жесткое наказание. Возможно, чересчур, хотя мы не знаем всех официальных подробностей. Но разве что-то изменилось бы, получи Камила не четыре, а, например, два года дисквалификации — в ее и нашем восприятии, бессилии, обиде? И если проблема только в длительности бана, то зачем было выстраивать странную линию защиты, основанную на сценариях, которые невозможно доказать?

На самом деле, вопросов еще больше, но главный почему-то нигде не звучит — кто виноват в том, что карьера Валиевой разрушена? Или хотя бы так — виноват ли в этом кто-то еще кроме арбитров CAS?

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Ни одному из спикеров по делу Валиевой неинтересно, как в организме 15-летней фигуристки оказалось запрещенное вещество. Никто из них не спрашивает, почему на Игры-2022 повезли фигуристку с непроверенной декабрьской пробой. Нет вопросов к тем, кто отвечал за антидопинговое образование фигуристов и обеспечивал их медицинское сопровождение в сборной или конкретной группе. Ключевую тему об ответственности окружения за допинг несовершеннолетних спортсменов поднимают тоже не наши депутаты, а враждебный МОК.

Хоть кто-то уточнил — ведется ли в России расследование по делу Валиевой? Или хотя бы проверка — нет ли оснований для возбуждения уголовного дела по статье за склонение спортсмена к использованию запрещенных в спорте субстанций, принятой в 2016-м.

Слышал ли кто-то за последние сутки внятные объяснения от Этери Тутберидзе, которая умеет давать большие интервью, когда ей необходимо, но в экстренных случаях умывает руки?

Источник: РИА "Новости"

Никто не собирается делить ответственность за произошедшее с Валиевой, как делили с ней победы, призовые, славу. Никто не готов произносить слова, которые могли бы облегчить наказание еще на этапе сбора информации: ошиблись, недоглядели, упустили. И некому сказать: мы были вместе, это наша общая беда и общая ответственность. Зачем?

У людей, которые работали с Валиевой и отвечали за ее подготовку, все хорошо.

Этери Тутберидзе покоряет шоу-бизнес с двусмысленным теперь слоганом «я точно знаю, как добиваться целей, которые порой кажутся нереальными».

Филипп Шветский поменял должность врача сборной России на должность специалиста сборной.

Источник: РИА "Новости"

Гендиректор ФФКР Александр Коган провозглашает российских фигуристов олимпийскими чемпионами в командном турнире, хотя, возможно, федерация, как обычно, просто не в курсе.

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Галина Голубкова — по бумагам старший тренер женской сборной (а по совместительству — замгендиректора ФФКР по антидопинговому обеспечению) — хоть и остается полумифическим персонажем, но все так же при должностях в федерации.

Да, кодекс WADA безжалостен — за допинг в собственном организме отвечает только спортсмен. Случай Валиевой — не исключение: факт допинга доказан, объяснить его попадание в организм не удалось, наказание неизбежно.

Но важно понимать, что спортсмен в России — лишь верхушка пирамиды, в основании которой нагромождение из госорганизаций и госинститутов, зачастую дублирующих функционал друг друга: Минспорта, ЦСП, ОКР, ФМБА, федерации, сборные. А вокруг топ-спортсмена всегда толпы чиновников, специалистов и другого персонала — взгляните хотя бы на список нашей фигурной сборной: 215 сотрудников (тренеры, врачи, аналитики, специалисты) на 205 спортсменов.

Но когда спортсмен попадает в беду, все 215 человек соблюдают от него необходимую социальную дистанцию.

Спортсмен сборной живет в условиях, которые не требуют задумываться о каких-то бытовых вещах — его кормят, одевают, возят и лечат, конечно, тоже. Чем — выбирают не сами спортсмены.

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Как объясняла Тутберидзе в интервью Познеру про запрещенный мельдоний, «мы должны были искать что-то новое, потому что все равно им нужно давать витамины, которые будут помогать восстанавливаться». Кодекс WADA подразумевает, что фигуристы даже в 15 лет должны проверять название этих витаминов, но система нашего спорта основана на другом — бесконечном доверии к тренерам, переходящим в страх. И иногда этот страх оправдан.

Ведь что сделало окружение Камилы для ее реальной защиты — кроме лозунгов, эпитетов, криков? Придумали стыдную и очевидно нерабочую версию про дедушкин стакан и дедушкин чизкейк? Намекнули на безалаберность фигуристки, которая берет из чужих рук мороженое и чай? Заставили ее весь следующий сезон переживать олимпийский кризис в произвольной программе с капюшоном? Пообещали господдержку и сохранение титула на территории России?

Источник: РИА "Новости"
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Что дальше — предложения игнорировать бан, разрешив Валиевой выступления на внутренних стартах? Но вряд ли ей сейчас это важно — возможно ли вообще представить мысли в голове 17-летней девушки в таких ситуациях?

Впереди у Камилы вся жизнь, но бэкграунд жертвы будет преследовать ее еще долго, хотя от врача Шветского это определение выглядит высшей формой фарса. Но в главном он прав — Валиева действительно жертва. Жаль, что за громким обрядом ее приношения, никто уже не задумывается — чья.

Автор: Алексей Авдохин

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