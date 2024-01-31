Туктамышева посетила Великую Китайскую стену: «Сначала я была в полном восторге! Но боже, какие там очереди» | Источник:

Сначала я была в полном восторге! Такая история! Но боже, сколько же людей… Какие там очереди! В одной очереди мы простояли полтора часа! Прошли все стадии принятия. ?