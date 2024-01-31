Туктамышева посетила Великую Китайскую стену: «Сначала я была в полном восторге! Но боже, какие там очереди»
Чемпионка мира 2015 года и другие российские фигуристы в эти дни выступают в шоу в Китае.
Чемпионка мира 2015 года и другие российские фигуристы в эти дни выступают в шоу в Китае.
"Вчера (29 января — Sports.ru) наконец получилось посетить Великую Китайскую стену. Впечатления неоднозначные. ?
Сначала я была в полном восторге! Такая история! Но боже, сколько же людей… Какие там очереди! В одной очереди мы простояли полтора часа! Прошли все стадии принятия. ?
Возможно, когда-нибудь я еще сюда вернусь, но точно не в ближайшие годы ?", — написала Туктамышева.