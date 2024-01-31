РУСАДА в 2023 году проверило фигуристку Валиеву на допинг два раза

Камила Валиева | Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за 12 месяцев 2023 года два раза проверило на допинг фигуристку Камилу Валиеву, дисквалифицированную в конце января на четыре года. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Спортсменка проходила тестирование РУСАДА в июле и ноябре. В 2022 году Валиева была проверена Российским антидопинговым агентством трижды (в июле, ноябре и декабре). Она находится в пуле тестирования Международного союза конькобежцев (ISU), который ведет постоянный допинг-контроль за российской фигуристкой.

Самым проверяемым РУСАДА фигуристом в 2023 году стала действующая чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян, протестированная пять раз. По четыре раза были проверены Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Дэвид Нарижный. Всего в 2023 году РУСАДА проверило на допинг 75 отечественных фигуристов.

Самыми проверяемыми Российским антидопинговым агентством фигуристами в 2022 году стали Марк Кондратюк (6 раз) и Александра Трусова (5).