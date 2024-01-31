Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Сиэтл
20
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Локомотив
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Коламбус
01
Футбол. Зарубежный
21:00
Барселона
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:30
Тоттенхэм Хотспур
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Манчестер Сити
Бернли
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
23:15
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
30.01
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
30.01
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
32
Футбол. Зарубежный
30.01
Фулхэм
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
30.01
Лутон Таун
Брайтон
40
Футбол. Зарубежный
30.01
Ноттингем Форест
Арсенал
12
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» сокрушил «Барселону»
20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
11:40 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА в 2023 году проверило фигуристку Валиеву на допинг два раза

Чаще других тестирование проходила Аделия Петросян.

Наверх
Камила Валиева
Камила Валиева | Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за 12 месяцев 2023 года два раза проверило на допинг фигуристку Камилу Валиеву, дисквалифицированную в конце января на четыре года. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Спортсменка проходила тестирование РУСАДА в июле и ноябре. В 2022 году Валиева была проверена Российским антидопинговым агентством трижды (в июле, ноябре и декабре). Она находится в пуле тестирования Международного союза конькобежцев (ISU), который ведет постоянный допинг-контроль за российской фигуристкой.

Самым проверяемым РУСАДА фигуристом в 2023 году стала действующая чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян, протестированная пять раз. По четыре раза были проверены Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Дэвид Нарижный. Всего в 2023 году РУСАДА проверило на допинг 75 отечественных фигуристов.

Самыми проверяемыми Российским антидопинговым агентством фигуристами в 2022 году стали Марк Кондратюк (6 раз) и Александра Трусова (5).

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты и титулы фигуристки аннулированы. 30 января 2024 года ISU переместил сборную России, за которую выступала Валиева, с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь