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11:49 (мск), источник: ТАСС

В РУСАДА призвали к уголовному наказанию ответственного за допинговое нарушение Валиевой

Гендиректор РУСАДА Вероника Логинова отметила, что полномочий антидопинговых организаций не всегда достаточно для доказательства причастности окружения спортсменов к фактам употребления ими допинга.

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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова
Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова | Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имеет достаточных полномочий для проведения расследования окружения российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«Мы провели расследование в отношении персонала спортсменки в рамках тех полномочий, которыми, в соответствии с российским законодательством и регламентирующими документами Всемирного антидопингового агентства (WADA), наделено РУСАДА, — сказала Логинова. — На наш взгляд, полномочий антидопинговых организаций не всегда достаточно для доказательства причастности окружения спортсменов к фактам употребления ими допинга.

РУСАДА не обладает функционалом правоохранительных органов, не может проводить оперативно-разыскные мероприятия. Мы неоднократно говорили об этом. К сожалению, в большинстве случаев наше расследование ограничено добровольным участием и анализом собранной информации».

«Мы максимально стараемся сотрудничать с правоохранительными органами по антидопинговым делам, однако зачастую нам не хватает скоординированности деятельности в такой узкопрофильной сфере, чтобы провести полномасштабное расследование, сочетающее наши знания и функционал полиции или СК.

Если есть человек, который выступил соучастником или даже инициатором приема запрещенной субстанции Камилой, которой на тот момент было всего 15 лет, то этот “преступник” — иначе его нельзя назвать, должен понести наказание, вплоть до уголовной ответственности за склонение несовершеннолетней спортсменки к нарушению антидопинговых правил. В России, в отличии от большинства даже самых передовых в этой сфере стран, уголовная ответственность за это была введена в 2016 году», — добавила глава РУСАДА.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. Департамент разведки WADA может продолжить разбирательство в отношении окружения Валиевой и его возможной причастности к нарушению ею антидопинговых правил.

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