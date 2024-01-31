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16:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Москалькова объяснила дисквалификацию Валиевой русофобией

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова прокомментировала четырехлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой за применение допинга. Омбудсмен отметила, что новость вызвала ее искреннее возмущение, а обвинения в адрес Валиевой являются беспочвенными.

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Источник: РИА "Новости"

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова прокомментировала четырехлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой за применение допинга. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что новость вызвала ее искреннее возмущение, а обвинения в адрес Валиевой являются беспочвенными. «Это не первый в своем роде, но все же вопиющий случай неприкрытой русофобии, с которой мы регулярно имеем дело в сфере правозащиты», — объяснила Москалькова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение запрещенного препарата триметазидина. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го.

По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно. Таким образом, спортсменка вместе с партнерами по сборной России будет лишена золота за победу в командном турнире на Олимпиаде-2022.

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