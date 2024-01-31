Москалькова объяснила дисквалификацию Валиевой русофобией

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова прокомментировала четырехлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой за применение допинга. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что новость вызвала ее искреннее возмущение, а обвинения в адрес Валиевой являются беспочвенными. «Это не первый в своем роде, но все же вопиющий случай неприкрытой русофобии, с которой мы регулярно имеем дело в сфере правозащиты», — объяснила Москалькова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение запрещенного препарата триметазидина. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го.