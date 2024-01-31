Даниил Глейхенгауз впервые прокомментировал дисквалификацию Валиевой

«Невозможно долго держал в себе эмоции, мысли, переживания, хочется уже высказать все их здесь. Начну с самой Камилы. Такие спортсмены появляются в профессиональном спорте раз во много лет! Когда всё сходится в одном человеке — это большая редкость. Талант, трудолюбие, красота и многое другое. Весь её и нашей команды многолетний труд был перечёркнут в один момент! Через что она прошла в возрасте 15 лет и до сих пор проходит — никто не заслуживает! Это полное моральное уничтожение человека. Было нарушено главное правило защищённого лица.



Наша команда за чистый спорт, никакого допинга в спорте быть не должно. Мы никогда его не использовали и никогда не будем! Все знают, что у нас есть система. Так в чём тогда логика, давать допинг одной из спортсменок? Я не понимаю!



Я не понимаю, как это вещество попало в пробу Камилы, я точно знаю, что никто из нас не мог посоветовать принять нашему спортсмену допинг, и я уверен в Камиле, что она умышленно никогда его не употребляла. Я сам бы многое отдал, чтобы узнать правду о том, как вещество оказалось в её пробе. Всё это время юристы просили нас не комментировать эту ситуацию, чтобы не сделать хуже. Ведь шёл сложный процесс. Со своей стороны я делал, что мог, чтобы помочь разобраться в ситуации. Ходил на допросы, участвовал в слушаниях по видеосвязи. И готов и дальше делать всё, чтобы правда была найдена. Наша вина в любом случае присутствует, так как мы не уберегли нашего спортсмена. От этого на душе грустно и больно», — написал Глейхенгауз в своих социальных сетях.