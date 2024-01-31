В WADA заявили, что судьи не поверили в версию стороны Валиевой с десертом дедушки

«Защищенные лица имеют несколько прав, недоступных для других, но я не думаю, что два года — это максимальное наказание, — сказал Ниггли. — История, которая была предоставлена суду — это десерт, приготовленный ее дедушкой. Никто не поверил в нее, не было ни одного доказательства, подтверждающего эту теорию. В результате адвокаты Валиевой подвели спортсменку, не сумев доказать источник субстанции. Они не предоставили ничего, что заслуживало бы доверие. Поэтому она получила максимальное наказание».