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00:21 (мск), источник: Sport24

По всей России появились баннеры в поддержку Камилы Валиевой

Фанатский телеграм-аккаунт российской фигуристки Камилы Валиевой сообщил, что по всей России появились баннеры в поддержку отечественной спортсменки.

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На фасадах домов и торговых центров можно найти надписи следующего содержания: «Камила, ты наша золотая!».

Позавчера, 29 января, Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга перед Олимпиадой-2022.

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