По всей России появились баннеры в поддержку Камилы Валиевой
Фанатский телеграм-аккаунт российской фигуристки Камилы Валиевой сообщил, что по всей России появились баннеры в поддержку отечественной спортсменки.
Фанатский телеграм-аккаунт российской фигуристки Камилы Валиевой сообщил, что по всей России появились баннеры в поддержку отечественной спортсменки.
На фасадах домов и торговых центров можно найти надписи следующего содержания: «Камила, ты наша золотая!».
Позавчера, 29 января, Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга перед Олимпиадой-2022.