The Times: Валиева знала о положительной допинг-пробе ещё до старта командного турнира ОИ | Источник: Чемпионат.com

Отметим, что Спортивный арбитражный суд (CAS) ещё не опубликовал мотивировочную часть своего решения по Валиевой, однако The Times удалось пообщаться с источником, который знаком с документом.

В частности, согласно опубликованной Times информации, Валиева узнала о положительной допинг-пробе 6 февраля, то есть в день короткой программы женщин в рамках командного первенства на Олимпиаде-2022 в Пекине.