Алексей Мишин: «Не разделяю позицию тех, кто считает, что без россиян фигурное катание сдохло»

Также он высказался о том, что 24-летняя Эмбер Гленн показала тройной аксель на чемпионате США.

Исполнение сложных элементов всегда сказывается на других. С этим сталкивался неоднократно, когда сначала мои ребята, а затем и Лиза Туктамышева осваивали тройной аксель, а ребята затем и четверные прыжки, два четверных и так далее", — добавил Мишин.