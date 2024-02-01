Алексей Мишин: «Не разделяю позицию тех, кто считает, что без россиян фигурное катание сдохло»
«Не разделяю позицию тех, кто считает, что без россиян фигурное катание сдохло», — сказал заслуженный тренер России и СССР.
«Не разделяю позицию тех, кто считает, что без россиян фигурное катание сдохло», — сказал заслуженный тренер России и СССР.
Также он высказался о том, что 24-летняя Эмбер Гленн показала тройной аксель на чемпионате США.
"Девочка (Гленн) — молодец, что в свои года освоила элемент ультра-си.
Исполнение сложных элементов всегда сказывается на других. С этим сталкивался неоднократно, когда сначала мои ребята, а затем и Лиза Туктамышева осваивали тройной аксель, а ребята затем и четверные прыжки, два четверных и так далее", — добавил Мишин.