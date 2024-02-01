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09:12 (мск), источник: Sports.Ru

Алексей Мишин: «Не разделяю позицию тех, кто считает, что без россиян фигурное катание сдохло»

«Не разделяю позицию тех, кто считает, что без россиян фигурное катание сдохло», — сказал заслуженный тренер России и СССР.

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Алексей Мишин: «Не разделяю позицию тех, кто считает, что без россиян фигурное катание сдохло» | Источник: Sports.Ru

Также он высказался о том, что 24-летняя Эмбер Гленн показала тройной аксель на чемпионате США.

"Девочка (Гленн) — молодец, что в свои года освоила элемент ультра-си.

Исполнение сложных элементов всегда сказывается на других. С этим сталкивался неоднократно, когда сначала мои ребята, а затем и Лиза Туктамышева осваивали тройной аксель, а ребята затем и четверные прыжки, два четверных и так далее", — добавил Мишин.

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